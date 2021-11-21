Mardin’in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü törenle kutlandı

Mardin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü törenle kutlandı.

Hükümet Konağıda düzenlenen törene, Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Noter Cevdet Altun Ortaokulu’nda öğretmen Betül Özdemir Ege, "Son olarak 21 Kasım 1919 tarihinde Fransız Komutan Norman önderliğindeki silahlı güçler tarafından işgal edilmek istenmiştir. Şehrin ileri gelenleri ve halk buna şiddetle karşı çıkarak büyük bir direnç göstermiştir. Ne mutlu bize ki milli mücadele döneminde şehrimize yönelik her türlü tehdit ve işgal düşüncesi çok kısa bir sürede son bulmuş, şehirdeki kuşatma kan dökülmeden bertaraf edilmiştir. Tarihçilerin yaptığı araştırmalar ve belediyenin aldığı karar doğrultusunda 2011’den itibaren Mardin’de 21 Kasım ’Kurtuluş Günü’ olarak değil ’Onur Günü’ olarak kutlanmaya başlandı" dedi.