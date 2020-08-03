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Mardin’de yaşlı adam evinde ölü bulundu
MARDİN’İN KIZILTEPE İLÇESİNDE YAŞLI BİR ERKEK ŞAHIS EVİNDE ÖLÜ BULUNDU.
MARDİN 03.08.2020, 01:01
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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşlı bir erkek şahıs evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kızıltepe Cumhuriyet Mahallesinde bir apartmanın 3 katında Mehmet Raşit Kılıç’tan 2 gün haber alamayan ve evden koku geldiğini fark eden komşular durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Evin balkonundan içeri giren ekipler Kılıç’ın cesedini buldu.
Kılıç’ın cesedi incelemenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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