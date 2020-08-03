Mardin’de yaşlı adam evinde ölü bulundu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşlı bir erkek şahıs evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kızıltepe Cumhuriyet Mahallesinde bir apartmanın 3 katında Mehmet Raşit Kılıç’tan 2 gün haber alamayan ve evden koku geldiğini fark eden komşular durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Evin balkonundan içeri giren ekipler Kılıç’ın cesedini buldu.

Kılıç’ın cesedi incelemenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.