Mardin’de kardeşlik rüzgarı esti

Mardin’de "Anadolu’da Kardeşlik Köprüleri Kuruyoruz" projesi çerçevesinde konser ve folklor gösterisi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje çerçevesinde organize edilen konser ve folklor gösterisi Atatürk Kültür Merkezinde yapıldı.

Programa, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Vali Mahmut Demirtaş, etkinliğin Anadolu’da kardeşlik köprülerinin güçlendirilmesine katkı sunacağına inandığını belirtti.

Projenin çok güzel olduğunu aktaran Demirtaş, "Türkiye’nin her tarafını dolaşmamız lazım. Hepimiz kardeşiz. Kardeşliğimizi güçlendirdiğimiz sürece hiç kimsenin sırtımızı yere seremeyeceğine inanıyorum" dedi.

Trabzon Kadın Eğitim İstihdamı Artırma Derneği ve İpekyolu Kadın Kooperatifi Başkanı Bahar Kastan’ın da konuşma yaptığı etkinlikte, Karadeniz yöresine özgü oyunlar sunuldu.

Def Rap grubu, Mardin’e özgü şarkıları Türkçe, Kürtçe ve Arapça, Ceren Ece Öksüz de Karadeniz yöresine ait şarkıları seslendirirken salonu dolduran katılıcılar seslendirilen şarkılara eşlik etti.