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Mardin Valisi Demirtaş İl Halk Kütüphanesinde incelemelerde bulundu
Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, ’Kütüphane Haftası’ etkinlikleri kapsamında İl Halk Kütüphanesini ziyaret etti.
MARDİN 30.03.2021, 16:22
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Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, ’Kütüphane Haftası’ etkinlikleri kapsamında İl Halk Kütüphanesini ziyaret etti.Kütüphane Haftası dolayısıyla İl Halk Kütüphanesini ziyaret eden Vali Demirtaş, kütüphanede incelemelerde bulunarak İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Sabahattin Genç’ten kütüphanenin genel durumu ve yürütülmekte olan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Daha sonra kitap okuma salonuna geçerek öğrencilerle bir araya gelen Vali Demirtaş, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Yıl boyunca en çok kitap okuyan öğrencilere çeşitli hediyeler veren Vali Demirtaş, öğrencilere kitapların sığınılabilecek en güvenli liman olduğunu söyledi. Vali Demirtaş, kitap okuma alışkanlığı kazanmaları gerektiğine dair öğrencilere tavsiyelerde bulunduktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İl Halk Kütüphanesine tahsis edilen gezici kütüphanede incelemelerde bulundu.