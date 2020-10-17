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Kızıltepe’de sahte içki operasyonu: 1 gözaltı
MARDİN'İN KIZILTEPE İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNİN BİR EVE YAPTIĞI OPERASYONDA TOPLAMDA 22 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLİRKEN 1 ŞÜPHELİ DE GÖZ ALTINA ALINDI. SELMAN GÜNEŞ/ MARDİN İHA
MARDİN 17.10.2020, 11:43
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde polis ekiplerinin bir eve yaptığı operasyonda toplamda 22 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli de göz altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sahte alkol yapımı ile mücadele kapsamında Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada bir ikamette sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Polis ekiplerinin evde yaptığı aramada toplamda 22 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan tıpa, şişe, poşet, aroma gibi ürünler ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
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