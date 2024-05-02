Ankara'da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Ankara'nın geçmiş belediye başkanlarından Melih Gökçek, başkenti vuran sağanak yağışı fırsat bilerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef gösterdi.

Yaptığı paylaşımlar nedeniyle sık sık tepki çeken Gökçek, yine hedefi tutturamadı. Gökçek bir sel fotoğrafını "06-T-3311 nolu taksinin şöförü telefon açarak Mansur Yavaş’dan sıcak çorba siparişinde bulundu… Şöför arkadaş bizi arayarak twitterdan da aracı olmamızı istedi…kırmadık… merak etme çorba yolda…” yazdı.

Ancak fotoğrafın Melih Gökçek'in başkan olduğu döneme ait olduğu ortaya çıktı. Bu paylaşımın üzerine Gökçek yine alay konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları fotoğrafın 2018 yılına ait olduğunu o dönem atılmış bir tweetle kanıtladı.