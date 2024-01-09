Geçtiğimiz yıl haziran ayında çıkan ve 2 gün boyunca devam eden yangın sonucu çevreye büyük zarar veren ve lisansı iptal edilerek tahliye kararı verilen Manisa’daki geri dönüşüm tesisinde dün yeniden yangın çıkması üzerine Manisa Valiliği devreye girdi. Adli ve idari soruşturmanın da başlatıldığı tesisin mühürlendiği ve tesisin tasfiyesinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yürütüleceği açıklandı.

Tekeli Geri Dönüşüm Tesisinde 22 Haziran 2023 tarihinde çıkan yangın sonrası aynı hafta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından firmanın tüm lisanslarının iptal edildiği, 2023 yılının temmuz ayı başında da Muradiye OSB tarafından firmanın kapatılan Muradiye Belediyesinden alınmış ruhsatının iptal edildiği öğrenildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından içerideki malzeme boşaltılmamadan firmanın mühürlenmesine izin verilmediği, firmanın içerideki malzemeyi tamamen bertaraf etme süresinin ise 30 Kasım’da dolduğu bildirildi. 30 Kasım tarihinden sonra firmaya yine Çevre Şehircilik ve İl Müdürlüğü tarafından Ocak 2024’e kadar 60 günlük ek süre verildiği öğrenildi. Dün tesiste yeniden yangın çıkması, firmanın tüm tahliye kararlarına ve ruhsat iptallerine rağmen geri dönüşüm malzemesi depolamaya devam ettiği görüldü.

Tesisin tasfiyesini müdürlük gerçekleştirecek

Yangının kontrol altına alınmasının ardından devreye giren Manisa Valiliği geri dönüşüm tesisini mühürleyerek çevrede ek güvenlik tedbirleri aldı. Manisa Valiliği tarafından yazılı bir açıklama yapılarak yangın sonrası yapılan çalışmalar hakkında şu bilgiler verildi: "Muradiye Mahallesi Eski Menemen Caddesi No: 31/4 adresinde yer alan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Çevre İzin ve Lisansı iptal edilen Tekeli Geri Dönüşüm Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. Yunusemre Şubesinde 08.01.2024 günü saat 14.00 sıralarında meydana gelen yangına ilişkin olarak; tesis valilik oluru ile mühürlenmiştir. Tesis ve etrafında Jandarma ekipleri tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Tasfiye süreci Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Yangın ve sonrasında bölgede yapılan ölçümlerde çevre ve insan sağlığını olumsuz etkileyen bir durum olmadığı tespit edilmiştir."