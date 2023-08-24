Kayseri 4.7 ile sallandı Kayseri 4.7 ile sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), edinilen bilgiye göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.