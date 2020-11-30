banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
'Darth Vader' David Prowse hayatını kaybetti
'Darth Vader' David Prowse hayatını kaybetti
Muhittin Böcek'ten iyi haber
Muhittin Böcek'ten iyi haber
İsrailli yetkiliden Fahrizade itirafı: Dünya bize teşekkür etmeli
İsrailli yetkiliden Fahrizade itirafı: Dünya bize teşekkür etmeli
Dolar yeni haftaya sakin başladı!
Dolar yeni haftaya sakin başladı!

Yangın tüpünü değiştirmek bahanesiyle dolandırıcılık

Malatya’da, bir iş yerinde yangın tüpünü değiştirmek bahanesiyle dolandırıcılık yapan iki zanlı yakalandı.

MALATYA 30.11.2020, 13:15
2
Yangın tüpünü değiştirmek bahanesiyle dolandırıcılık
banner422

Malatya’da, bir iş yerinde yangın tüpünü değiştirmek bahanesiyle dolandırıcılık yapan iki zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Üçbağlar Mahallesinde bir iş yerinde yangın tüpünü değiştirmek bahanesiyle bin 300 TL dolandırıcılık olayı gerçekleştirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, olayı gerçekleştiren şüpheli şahısların il dışından bir araç ile gelen A. B. ve A. S. K. olduğu tespit edildi.

Şahıslar Malatya’dan ayrılmaya çalışırken yakalandı. Şahıslardan bin 620 TL ve 350 Dolar ile yangın tüpü elde edildi.

A.B. isimli şahıs gözaltına alındı. Ayrıca bin 300 TL müştekisine teslim edildi.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
14°
parçalı az bulutlu