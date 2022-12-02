Tüfenkci, "Türkiye ekonomik terörle de mücadele ediyor"

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Parti binasında düzenlenen Halk Gününde yaptığı konuşmada, "Türkiye bir yandan terörle mücadele ederken, bir yanda da ekonomik terörle mücadele ediyor” dedi.

Türkiye’nin etrafında terör devletlerinin olmasına müsaade etmeyeceklerini belirten Tüfenkci, “ Ülkemizin terörden temizlenmesi noktasında güvenlik güçlerimiz, İçişleri Bakanlığımız, ordumuz hep birlikte mücadele ediyor. Biz asla ve asla Türkiye’nin etrafında terör devletçiklerinin olmasına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Terörle mücadele ve enflasyonla mücadele kararlı olduklarının altını çizen Tüfenkci, “ Biryandan terörle mücadele ederken, bir yandan terör ile mücadele ederken, ekonomiyi düze çıkarma noktasında özellikle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz mücadele ediyor. Bu mücadele neticesinde de asla üretim çarkları durmadı, sanayi üretimimizin arttığını hep birlikte idrak ediyoruz. Bunun yanında enflasyonla mücadelemiz de devam ediyor. Enflasyonun düşme eğiliminde olması ve özelliklede son kabine toplantısından sonra fahiş fiyat artışlarına yönelik yeni tedbirlerin gündeme gelmesi, ticaret bakanlığımızın da bu anlamıyla harekete geçmesi de özellikle denetimlerin arttırılması milletimizin beklentisi. Cumhurbaşkanımızın her ortamda ifade ettiği ‘ Biz vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz’ sözleriyle ifade ettiği ve hükümetimizin de bu yöndeki çabaları da son hızıyla devam ediyor. Özellikle asgari ücretin yeniden belirlenmesi, emeklilerimize, çalışanlarımıza yönelik yeni zam oranlarının enflasyonun altında kalmaması noktasında ki gayretlerimiz önemli” diye konuştu.

Malatya’ya yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Tüfenkci, “Malatya bölgesinin gelişen, değişen, esasında Türkiye’nin gelişen, değişen illerinden birisi. Bu anlamda hem belediyelerimizin, hem de merkezi hükümetimizin Malatya’ya yönelik çalışmaları, Malatya’nın yaşanılabilir ve gelişen şehir olması vasfını gün geçtikçe daha yukarılara taşıyor. Sanayi bakanımız ile yapmış olduğumuz görüşmede Malatya’nın organize sanayi bölgesindeki kamulaştırma sorununu çözme noktasında söz aldık. İnşallah önümüzdeki günler içerisinde OSB’deki kamulaştırma sorunu çözme noktasında hep beraber bir adım atmış olacağız” şeklinde konuştu.

“Malatya’ya yatırımcının ilgisi var”

Malatya’nın yatırımcıların ilgisini çektiğini ve yatırım yapmak isteyen birçok girişimcinin olduğuna değinen Milletvekili Tüfenkci, “ Arıtma ile ilgili biliyorsunuz ihalesi yapılmış, inşaatı devam ediyordu. Oradaki ödenek sorunun da bakanımız tarafından orası hızlı bir şekilde yapılması, ödenek sorunun olmaması noktasında talimat verdi. Bu neden önemli? Daha önce 6. Bölge teşviklerinden faydalanan, 2018’den itibaren de cazibe merkezleri çerçevesinde 6. Bölge teşviklerinden faydalanan bir il olan Malatya’ya ciddi anlamda yatırımcının ilgisi, alakası var. Bu noktada özellikle daha sırada bekleyen, yatırım yapmak için arsa bekleyen birçok girişimci arkadaşımızın olduğunu da biliyoruz. Onların taleplerine hızlı bir şekilde cevap vererek işsizliğin azaltılması, gençlerimizin iş ve aş bulma noktasında AK Parti ve sizlerin gayretiyle hayata geçmesi noktasında önemli buluyorum” ifadelerini kullandı.

Hızlı tren ihalesi yeniden yapılacağını belirten Tüfenkci, “ İskenderun Malatya hızlandırılmış tren hattı noktasındaki çalışmamızda daha önce projeyi alan müteahhit, ekonomik nedenlerle ihaleyi bırakmıştı. Yeniden ihale edilmesi noktasında yapmış olduğumuz görüşmelerde olumlu anlamda neticelendi. İnşallah bununda hızlı bir şekilde proje ihalesinin yapılarak uygulama ihalesine geçilmesi noktasında inşallah gayret etmiş olacağız” diye konuştu.