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Torbacılara geçit yok

MALATYA’DA SAKAKTA UYUŞTURUCU MADDE SATICILARI OLARAK BİLİNEN TORBACILARA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU HAP İLE BONZAİ MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ.

MALATYA 17.10.2020, 12:05
Torbacılara geçit yok

Malatya’da sakakta uyuşturucu madde satıcıları olarak bilinen torbacılara yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap ile bonzai maddesi ele geçirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokaklarda uyuşturucu madde satışı yapan torbacı olarak bilinen bir şüpheli şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 836 adet yeşil reçeteye tabi satılan hap ile 1,30 gram Bonzai maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli C.M. sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik mücadelenin süreceği belirtildi.

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