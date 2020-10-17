Torbacılara geçit yok

Malatya’da sakakta uyuşturucu madde satıcıları olarak bilinen torbacılara yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap ile bonzai maddesi ele geçirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokaklarda uyuşturucu madde satışı yapan torbacı olarak bilinen bir şüpheli şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 836 adet yeşil reçeteye tabi satılan hap ile 1,30 gram Bonzai maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli C.M. sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik mücadelenin süreceği belirtildi.