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Öğrencilerden Bilim Fuarı

Malatya’da öğrenciler tarafından Bilim Fuarı açıldı.

MALATYA 07.06.2021, 18:09
Öğrencilerden Bilim Fuarı

Malatya’da öğrenciler tarafından Bilim Fuarı açıldı.

Mahmud Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde danışman öğretmenler ile öğrencilerin ortak olarak ürettikleri projeler Bilim Fuarı’nda sergilendi. 21 projenin yer aldığı serginin açılışını yapan Vali Aydın Baruş, yaptığı konuşmada, “Bilim yarışmalarına katılarak derece elde eden öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Malatya’ya ve Türkiye’ye örnek olacak bu çalışmaların tüm okullarımızda da gerçekleşmesini temenni ediyoruz. Sergiye ve fuara emeği geçen tüm öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi. Bilim Fuarı’nın açılışının ardından tüm projeler ile yakinen ilgilenen Vali Baruş, öğrenciler ve danışman öğretmenlerden projeler hakkında bilgiler aldı.

Sergi Sorumlusu Yasemin Doğan, Bilim Fuarı’nı merak eden öğrenciler ve vatandaşların 8 Haziran akşamına kadar Mahmud Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde fuarı inceleyebileceklerini söyledi.
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