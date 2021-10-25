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Meme kanserinde erken teşhis tedavi şansını arttırıyor

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, meme kanserinde erken teşhisin başarılı bir tedavi şansı sunduğu belirtilerek, şüphe durumunda hemen sağlık kuruluşuna başvurulması istendi.

MALATYA 25.10.2021, 12:35
Meme kanserinde erken teşhis tedavi şansını arttırıyor

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, meme kanserinde erken teşhisin başarılı bir tedavi şansı sunduğu belirtilerek, şüphe durumunda hemen sağlık kuruluşuna başvurulması istendi.

Meme kanseri farkındalık ayı olan Ekim’in sonuna yaklaşılırken, Malatya İl Sağlık Müdürlüğü meme kanseri konusunda uyarı yaptı. Malatya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Meme kanserinin en sık rastlanan belirtisi, memede ağrısız, zamanla büyüyen bir yumrunun (kitlenin) ele gelmesi, hissedilmesidir. Meme kanserini olabildiğince erken yakalamak, başarılı bir tedavi şansı sunar” cümlelerine yer verildi.

Meme kanserinin en sık rastlanan belirtileri

Kadınların korkulu rüyası olan meme kanserinin belirtileri konusunda yapılan açıklamada ise kitlenin önemine dikkat çekilip, “Meme kanserinin en sık rastlanan belirtisi, memede ağrısız, zamanla büyüyen bir yumrunun (kitlenin) ele gelmesi, hissedilmesidir. Ayrıca ele gelen yumru (kitle) olsa da olmasa da aşağıdaki belirtiler de meme kanserinde görülebilmektedir. Memede ya da meme ucunda ağrı, Meme derisinde kaşıntı ve yanmayla belirgin yangısal durum (ekzema, mayasıl), meme ucunda çekilmeler, Memede portakal kabuğu görünümü, Meme derisinde tahriş, Tek taraflı meme ucunda akıntı- özellikle kanlı akıntı, Koltuk altında yumru (kitle), Memenin bir kısmında veya tümünde şişlik, memede şekil değişikliği, Meme ya da meme ucu derisinde kızarıklık, kabuklaşma, kalınlaşma şeklinde ortaya çıkar” denilerek, bunlara karşı dikkatli olunması istendi.

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