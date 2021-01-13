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Malatya’da üreticilere 1 milyar 125 milyon liralık hibe desteği

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Malatya Koordinatörü Murat Tunç, IPARD-2 10’uncu başvuru çağrısı kapsamında hayvansal üretim, işleme vepazarlama sektörü için toplamda 1 milyar 125 milyon TL’lik hibe sağlanacağını söyledi.

MALATYA 13.01.2021, 14:05
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Malatya’da üreticilere 1 milyar 125 milyon liralık hibe desteği

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Malatya Koordinatörü Murat Tunç, IPARD-2 10’uncu başvuru çağrısı kapsamında hayvansal üretim, işleme vepazarlama sektörü için toplamda 1 milyar 125 milyon TL’lik hibe sağlanacağını söyledi.

TKDK Malatya Koordinatörü Murat Tunç İPARD-2 Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Hibe Programı 10’uncu başvuru çağrısının başladığını belirterek Malatya’daki üreticileri de başvuru yapmaya beklediklerini söyledi. geride kalan 2020 yılının Malatya için verimli bir yıl olarak geçtiğini ifade eden Tunç, “2020 yılında TKDK açısından birçok projenin yapımına ve hayata geçirmesine vesile olduk. Bundan sonraki hedeflerimiz de, tabii ki daha fazlasını yapabilmek daha iyilerini hayata geçirebilmek” dedi.

10. çağrı ilanına çıkıldığını ifade eden Tunç, “Hayvancılık ve İşleme tesislerimiz mevcut. Hayvancılık projelerimizde et, süt, büyük ve küçükbaş, kaz- hindi yetiştiriciliğine desteğimiz mevcut” ifadelerine yer verdi. Verilen desteklerin yüzde 50 ile yüzde 70 arasında hibe şeklinde olduğunu vurgulayan Tunç, “Bu desteklerde KDV muafiyetimiz mevcut. İşleme tesislerinde de bu dönemde et süt işlemesi, beyaz et işlemesi, balık işleme ve gıda işlemeleri ile ilgili bir de yaş sebze meyve işlemesi mevcut. Tabii gıda işlemesine girdiği zaman birçok alana giriyor. Mesela bu alanda sadece et, süt değil, işte baklagiller de girmekte. Birçok alana da destek vermekteyiz. Özellikle biz bu alanda Malatya Kayısı bölgesi olduğu için kayısı işletmeleri bizim için daha da önem arz etmektedir. Buradaki hibe miktarımızda yüzde 40 ile yüzde 50 arasında ve KDV muafiyeti de bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

Çağrı’nın toplam miktarının 125 milyon avro olduğunu anımsatan Tunç, şunları söyledi:

“Bakanımızın geçen hafta yaptığı toplantı ile başladı. 15 Şubat’ta projelerin alımına başlayacağız. Bir kısmını 16 Mart’ta bir kısmı da 23 Mart’ta projelerin alımını sonuçlandıracağız. İnşallah 10. Çağrı ilanı Malatya’mıza için hayırlara vesile olur. Buradan tüm vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Bu tür alanlarda proje yapmak isteyenlerin muhakkak bizlerden buluşmasını istiyoruz. Çağrı’nın toplam miktarı 125 milyon avro”
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