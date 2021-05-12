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Malatya’da ihtiyaç sahibi aileler unutulmadı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi, engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılamak için Ramazan Bayramı sonuna kadar yemek dağıtımına devam edecek.

MALATYA 12.05.2021, 15:13
Malatya’da ihtiyaç sahibi aileler unutulmadı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi, engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılamak için Ramazan Bayramı sonuna kadar yemek dağıtımına devam edecek.

Sosyal belediyecilikte yapmış olduğu yardımlarla halkın gönlünde taht kuran Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayı içerisinde yaptığı yardımlarla da vatandaşın takdirini toplamaya devam ediyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi günlük 5 bin aileye iftar, bin aileye de sahur ikramında bulunuyor. İhtiyaç sahibi, engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlarının ihtiyacını karşılamak için çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı sonuna kadar yemek dağıtımına devam edecek.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kızılay işbirliği ile ekonomik durumu iyi olmayan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik kıyafet yardımında bulundu. Büyükşehir Belediyesi tarafından rutin bir şekilde aylık, üç ayda bir ve yılda bir kez olmak üzere gıda ve ekmek yardımı yapılıyor.
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