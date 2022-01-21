Malatya’da 2 ilçe karayolu ile 219 kırsal mahalle yolu trafiğe kapalı

Malatya’da bugün öğlen itibariyle kar nedeniyle iki ilçe karayolu ile 219 kırsal mahalle yolu araç trafiğine kapalı.

Malatya Valiliği tarafından yolların durumuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz genelinde 18-19 Ocak 2022 tarihlerinde meydana gelen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle İlimizi diğer illere ve ilçelere bağlayan karayollarında ulaşımda meydana gelen sorunların aşılması için Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri ekipleri tarafından yol açma çalışmaları 24 saat çalışma esasına göre devam ettirilmektedir” ifadelerine yer verildi.

21 Ocak 2022 tarihi saat 11.00 itibarıyla, Malatya-Adıyaman Çelikhan Karayolu, Malatya-Sincik Karayolu ve Arguvan-Hekimhan Karayolu araç trafiğine kapalı durumda. Malatya genelinde 219 kırsal mahalle yolu araç trafiğine kapalı.

Acil sağlık sorunu olan vatandaşların hastanelere ulaştırılmaları kapsamında, 60 vakaya mahalle yolunun açılması suretiyle, 33 vakaya ise paletli ambulans vasıtasıyla müdahale edildi.