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Malatya’da 13 yıl cezası bulunan hırsız jandarma operasyonu ile yakalandı
Malatya’da, hırsızlık suçundan aranan ve 13 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarmanın yaptığı operasyonla yakalandı.
MALATYA 09.12.2022, 11:11 09.12.2022, 11:18
Malatya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarmanın Dedektifleri (JASAT) timleri tarafından, "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan aranan ve 13 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan aranan şahıs, yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.