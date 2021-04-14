Malatya kuzey çevre yolu ilerliyor

Malatya kuzey çevre yolu çalışmalarının devam ettiği güzergâhlarda incelemelerde bulunularak, çalışmalar yerinde incelendi.

Malatya - Elazığ karayolu Pütürge kavşağından başlayarak Akçadağ İlçesi girişinde son bulacak Malatya’nın kuzeyinde yay şeklinde 53,5 kilometre uzunluğundaki kuzey çevre yolu açma çalışmalarını, Vali Aydın Baruş, Karayolları 8. Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan ve Karayolları 81. Şube Şefi Erkan Erkmen denetledi. Yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgiler alındı.

İlk olarak Kuyulu Mahallesi Çevreyolu yakınında bulunan Karayolları Bölge Müdürlüğü Yol Yapım Kontrol Şefliğinde yüklenici firma yetkilileri tarafından karşılanan Vali Baruş, burada yetkililerden iş akışı ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Bilgilendirme toplantısının ardından kuzey çevre yolu Kayseri-Gölbaşı Yolu, Havaalanı Kavşağı ve Sivas Yolu güzergâhını kontrol eden Vali Aydın Baruş, yapılan çalışmaların hangi düzeyde seyrettiğini, güzergâh üzerindeki çalışmaları yerinde gözlemleyerek, Malatya için önem arz eden bu yolun en kısa sürede bitirilmesi için çalışmaların aksamadan devam ettirilmesini istedi. Vali Baruş, 28 Mayıs 2017’de temeli atılan ve çalışmalara başlanılan yaklaşık 53,5 kilometre uzunluğundaki kuzey kuşak çevre yolunun hizmete açılmasıyla hem Malatya trafiğinin önemli ölçüde rahatlayacağını hem de sağlıklı trafik seyrinin gerçekleşeceğini söyledi.

25 köprü ve köprülü kavşak yapılacak

25 köprü ve köprülü kavşak ve faklı sayıda hemzemin sinyalli geçit olan proje tamamlandığında 20 dakikada çevre yolunun geçileceği öğrenildi.