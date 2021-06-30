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LGS’de Türkiye birincisi Çamlıca Koleji’nden

Malatyalı Öğrenci Alperen Yıldırım, 500 tam puan ile LGS’de Türkiye birincisi oldu.

MALATYA 30.06.2021, 16:25
LGS’de Türkiye birincisi Çamlıca Koleji’nden

Malatyalı Öğrenci Alperen Yıldırım, 500 tam puan ile LGS’de Türkiye birincisi oldu.

26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları açıklandı.

LGS sonuçlarına göre Malatya Çamlıca Koleji ortaokul öğrencisi Alperen Yıldırım, Liselere Geçiş Sistemi Sınavı’nda (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi oldu.

Malatya Çamlıca Koleji ortaokulu öğrencisi Alperen Yıldırım tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı ve Türkiye birincileri arasında yer aldı.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “LGS sonuçlarına göre Malatya Türkiye ortalamasının üzerinde bir başarı gösterdi” denildi.
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