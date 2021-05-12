Kızılay’dan erken bayram coşkusu

Yeşilyurt Kızılay Şubesi, Arefe gününde ziyaret ettiği çocuklara bayram hediyesi vererek erken bayram coşkusu yaşattı.

Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi, kavurma, temizlik, hijyen malzemesi ve kıyafet yardımı yapan Kızılay Yeşilyurt Şubesi bayram öncesi de ilçeye bağlı Şahnahan mahallesinde çocuklara bayramlık dağıttı.

Çocuklara kıyafet, ayakkabı, çikolata, pamuk şeker dağıtan şube gönüllüleri bayram coşkusunu bu kez Şahnahan’da yaşadılar. Gönüllülerle birlikte dağıtımda bulunan Şube Başkanı Dr. Dilek Korkmaz, "Dünyanın çeşitli coğrafyalarında maalesef çocuklara karanlığı, silahları, korkuyu yakıştırıyorlar. Bugün Filistin’de her şeyden habersiz masum çocuklar ölümün kıyısına vahşice itiliyor. Hal böyleyken bizlerde şube olarak gönüllülerimizle bu gün bayram öncesi mahallemizde çocuklarımızı sevindirmek istedik. Şubemize yapılan bağışları ihtiyaç sahibi çocuklarımıza ulaştırmış olduk.Yeni bir ayakkabıya pantolona, elbiseye kavuşan çocukların mutluluğunu bayram geleneğimiz pamuk şeker ve çikolatayla taçlandırmaya çalıştık. Çocukların mutluluğu bizim mutluluğumuz oldu.Tüm dünya çocuklarının savaşsız barış ortamında geçirecekleri bayramları görmesi temennisiyle Yeşilyurt Kızılay ailesi olarak tüm Malatyalılarımızın Ramazan Bayramını kutluyoruz." diye konuştu.