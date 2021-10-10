İnönü Üniversitesi’nin Türk dünyasıyla ilişkileri arttırma çabası

Malatya İnönü Üniversitesi Türk dünyasıyla ilişkileri attırma çabasında. Bu kapsamda, Türk dünyasındaki üniversiteler ile iş birliği gerçekleştiren İnönü Üniversitesi

Kazakistan’ın başkenti Nur-Sultan’da yer alan L.N. Gumilev Avrasya Üniversitesi arasında Lisansüstü Eğitimde İş Birliği Programı gerçekleştirildi. Online düzenlenen programa, İnönü Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Güney Asya Çalışma Uygulama ve Araştırma Merkezi (İNÜGAM) Müdürü Prof. Dr. Neslihan Durak, L.N. Gumilev Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Miras Kosibayev, İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tekin İzgi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramilya Yarullina Yıldırım, L.N., Gumilev Üniversitesi Türkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ajar Şaldarbekova ve İnönü Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Gülcan Kızılözen katıldı. E programın Moderatörlüğünü yapan Dr. Öğr. Üyesi Gülcan Kızılözen, iş birliği etkinliğinin kendisi için büyük önem taşıdığını belirtti. Kızılözen, “Bu etkinliğin Türk dünyasıyla ilişkilerimizde somut adımlarda rol alabileceğimiz eğitim adına belki hem Kazak hem de Türk öğrencilerin birlikte olabileceği ortak konuların çalışılabileceği belki de Sovyet döneminden sonra daha sıkı ilişkilerin kurulabileceği bir günün Anadolu’daki başlangıcı olacağını düşünüyorum” dedi. İNÜGAM Müdürü Prof. Dr. Neslihan Durak ise kısmi zamanlı öğrenci değişiminin, öğrencilerin bilgisinin artması ve ikili ilişkileri oluşturmak açısından son derece önemli olduğunu belirterek, öğrencileri teşvik etmek gerektiğini dile getirdi. Durak ”Biz üniversite olarak gönderdiğiniz gençlerin en konforlu, en güvenli şekilde yaşaması için elimizden gelen bütün gayreti göstermeye hazırız. Gelen gençlerin ilmi gelişimi açısından büyük katkı sağlayacağı kanaatindeyiz’’ ifadelerini kullandı. Gumilev Üniversitesi hakkında bilgi veren Doç. Dr. Miras Kosibayev L.N da, ’’Üniversitemiz dünya sıralamasında 328’inci sırada yer almaktadır. Üniversitemiz bünyesinde 13 fakülte bulunmaktadır. Bu fakültelerden biri de Uluslararası İlişkiler Fakültesidir. 2000 yılında kurulan Fakültemizde gerçekleştirilen faaliyetlerin temel amacı uluslararası ilişkiler, dış politika ve devlet dışı kuruluşlarda çalışan uzmanları eğitmektir. Fakültemizde 580 lisans öğrencisi, 117 yüksek lisans ve 67 doktora öğrencisi bulunmaktadır” şeklinde konuştu. Kosibayev, fakülte öğretim üyelerinin birçoğunun yabancı üniversitelerden davet edilen öğretim üyelerinden oluştuğunu belirterek öğretim üyelerinin dünyanın önde gelen 400 eğitim kurumundan geldiğini ifade etti. Bilimsel araştırma faaliyetlerine fakültelerinin aktif bir şekilde katıldığını vurgulayan Kosibayev, Türkoloji Dergisi’nin yayın kurulunda bulunduklarını ifade ederek, ’’Türk ülkeleri arasında dostane ilişkileri güçlendirmek için ülkemizdeki Türkiye Büyükelçiliği, Türk Dil Kurumu, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ve diğer kuruluşlarla temasımızı sürdürüyoruz. Türkoloji bölümünde Türkiye Büyükelçiliği Programı kapsamında her gün Türkiye’den gelen öğretmenler çalışmaktadır’’ diye konuştu.

Son olarak Doç. Dr. Ajar Şaldarbekova iki üniversite arasındaki ilişkilerden bahsederek, Türkoloji eğitim programları hakkında bilgi verdi.