Hırsız, 60 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünden tespit edilip yakalandı

Malatya’da bir hırsızlık olayı, 60 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünün incelenmesiyle aydınlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Zaviye Mahallesi’nde bir otomobilden bin 500 TL ve cep telefonu çalındı. Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlileri, hırsızlık olayı ile ilgili yapılan çalışmalarda 60 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu şüpheli Ş.D. tespit edilerek yakalandı. Ş.D, adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.