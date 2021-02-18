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Gürkan’den yüz yüze eğitime başlayan öğrencilere sürpriz

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yüz yüze eğitimin kırsal okullarda başlamasıyla birlikte ilk ziyaretini Fırıncı İlkokulu’na yaptı. İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay ile birlikte minik öğrencilere ders sırasında sürpriz yapan Gürkan, tüm öğrencilere spor malzemeleri, kıyafet, kırtasiye ve ayakkabıdan oluşan hediye paketi dağıttı.

MALATYA 18.02.2021, 17:07
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Gürkan’den yüz yüze eğitime başlayan öğrencilere sürpriz

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yüz yüze eğitimin kırsal okullarda başlamasıyla birlikte ilk ziyaretini Fırıncı İlkokulu’na yaptı. İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay ile birlikte minik öğrencilere ders sırasında sürpriz yapan Gürkan, tüm öğrencilere spor malzemeleri, kıyafet, kırtasiye ve ayakkabıdan oluşan hediye paketi dağıttı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yüz yüze eğitimin başladığı Fırıncı İlkokulu’nda öğrencilerle bir araya geldi. Mahalle sakinleri ve muhtarı tarafından karşılanan başkan Gürkan’a etkinlik sırasında İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet Atalan, Daire Başkanları, Şube Müdürleri ve mahalle muhtarları eşlik etti.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yüz yüze eğitimin veliler ve öğrenciler olarak özlendiğini ayrıca öğretmenlerle öğrencilerin özlemle bir araya geldiğini gördüklerini söyledi. Başkan Gürkan, “ Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımızla birlikte İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin iş birliğiyle öğrencilerimize hediyeler dağıtık. Eğitim ve öğretimde bir an evvel ülke genelinde yüz yüze eğitime geçilmesi ve korona virüsün insanlığın yakasından bir an önce düşmesini temenni ediyorum. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerimizle koordineli bir şekilde okul yapımı için arsa temini, fiziki mekânların icra edilmesi ve eğitim öğretim faaliyetlerinde öğrencilerimize gerekli materyallerin temin edilmesi noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak Milli Eğitimle birlikte güzel çalışmalara imza atıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Eğitime Destek Platformu kapsamında dağıttığımız tabletleri Milli Eğitim Müdürlüğümüzle liste olarak paylaşılmasını arkadaşlarımıza söyledik. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız tarafından öğrencilerimize hem sportif anlamda aktivitelerde bulunması için eşofman, top vb. eşyaları sunmalarıyla birlikte eğitim ve öğretim materyalleri olarak öğrencilerimize destek vermelerinden dolayı daire başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte güzel bir program icra ediyoruz. Bu birlikteliğin Malatya’da eğitim ve öğretimin standardının yükseltilmesi ve kalitesinin artırılması noktasında önemli olacaktır diye düşünüyorum” dedi.

“Öğrencilerle öğretmenlerin sınıf çatısı altında buluşması çok önemli”

Türkiye genelinde bütün kurumlarda, Anaokulu ve Üniversiteye kadar olan kurumlarda yüz yüze eğitimin bir an evvel başlamasını temenni ettiğini söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Öğretmenlerimizle sohbet ettik ve öğrencilerini özlediklerini bizlere ifade ettiler. Bende mensubu olmaktan büyük onur duyduğum öğretmenlik mesleğinde öğretmenliğin sınıfsız ve öğrencisiz olmadığını biliyorum. Öğretmenlerimiz öğrencilerin gözlerindeki parıltıyı görecek. Öğretmendeki jest ve mimikleri öğrenciler görecek. Öğrenciler öğretmenleri rol model olarak alacak. Kişiliklerinin ve benliklerinin oluşması, eğitim ve öğretimde bilgilerin aktarılması noktasında öğretmenlerimizin öğrencilerle sınıf çatısı altında buluşması çok daha nitelikli, kaliteli ve verimli olacağı kanaatindeyim” şeklinde konuştu.

“Büyükşehir belediyesi her zaman yanımızda oldu”

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay da, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın her anlamda yanlarında olduklarını hissettirdiğini belirterek, “Pazartesi günü 11 ilçemizde 1’inci sınıftan 8’inci sınıfa kadar yüz yüze eğitime başladık. Battalgazi ve Yeşilyurt İlçelerimizde ise Yeşilyurt ilçesinde 85, Battalgazi ilçesinde 55 mahallede yüz yüze eğitime başladık. Bunlar arasında liselerimiz, birleştirilmiş sınıflar aynı zamanda ilk ve ortaokul bölümlerimiz olmak üzere tüm aşamalarda okullarımızı açtık. Eğitim ve öğretimin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz ise pandemi dönemi içerisinde uzaktan eğitimden yüz yüze eğitime geçildiği dönemde Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın öğrencilerle buluşarak çeşitli hediyelerle Fırıncı İlkokulu’na yaptığı ziyaretten dolayı öğretmen ve öğrenciler adına teşekkür ettiğini belirtti.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu da, daire başkanlığı olarak spor birimi ve sosyal yardım birindeki personellerle birlikte ortaklaşa olarak Kültür Daire Başkanlığının katkılarıyla öğrencilere yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte spor malzemeleri, kışlık kıyafetler, boyama kitapları, tablet dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Fırıncı İlkokulunda gerçekleştirilen etkinlikten sonra Malatya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Voleybol takımı oyuncuları tarafından okul bahçesine kurulan voleybol sahasında öğrencilerle ve voleybol oyuncularıyla birlikte voleybol oynadı.

Gürkan ve beraberindekiler öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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