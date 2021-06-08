Güder semt kütüphanesini inceledi

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi tarafından Merkez Beydağı Mahallesi’nde yapımına başlanan Semt Kütüphanesi’nin inşaatında incelemelerde bulundu.

Gelecek nesillerin eğitimine ve eğitim için de kütüphanelere büyük önem veren Battalgazi Belediyesi, gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmak, onlara okuma alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra çeşitli sosyo-kültürel aktivitelere katılımlarını sağlamak amacıyla Merkez Beydağı Mahallesi TOKİ parkı yan kısmında temelini attığı 2 katlı Battalgazi Semt Kütüphanesi inşaatını aralıksız sürdürüyor. 500 metrekarelik alan üzerinde yapımına başlanılan Battalgazi Semt Kütüphanesi, 7’den 70’e tüm gençlerin eğitimlerine katkı sağlayacak.

Başkan Güder, çalışmalar hakkında bilgi aldı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Acun ve Muammer Zafer ile birlikte, içerisinde okuma salonlarından çalışma odalarına, bilgisayar odalarından çocuk aktivite odalarına, kitap bölümlerinden ofislere, kafeteryasına, mescitlere, bay-bayan ve engelli lavaboları yer alacağı Kütüphane’nin çalışma alanında incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Güder, “Battalgazi’ye hizmet bizim öncelikli görevimizdir” ifadelerini kullandı.

“Gençlerimize ayrı bir önem veriyoruz”

2-3 ay içinde kütüphane yapımının tamamlanacağı müjdesini veren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi Belediyesi olarak hizmetlerimizde dur durak tanımıyoruz. Daha önce yaptığımız gözlemlerin neticesinde TOKİ bölgesinde bir kütüphane ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Bu ihtiyaç doğrultusunda Battalgazi Belediyesi olarak kütüphanemizin startını verdik. Çalışmalarımız aralıksız sürüyor. İnşallah geçmiş ve geleceği buluşturma adına güzel bir merkezi ilçemize kazandırıyoruz. Her platformda söyledim ve söylemekten gurur duyduğum bir şeyi daha yine söyleyeceğim. Gençler bizim için çok önemlidir. Gençlerimize ayrı bir önem veriyoruz. Bizler gençlerimizin emrine amadeyiz. Yaptığımız yatırımlarla da bunu açıkça gösteriyoruz. Gençlik merkezlerinden kütüphanelere, yüzme havuzundan halı sahalara, basketbol sahalarından tutunda birçok merkezimizi gençlerimizin istifadesine sunmak için çalışmalarımız devam ediyor. Gençlerimizin bu merkezlere ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçlarını da yaptığımız yatırımlarla gidereceğiz. Yaptığımız incelemeler doğrultusunda yetkililer, birkaç içinde çalışmalarını toparlayıp bize teslim edeceklerini belirttiler. Kütüphanemizi en kısa sürede gençlerimizin istifadesine sunacağız” dedi.