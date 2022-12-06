Malatya’nın Yazıhan ilçesinde açılan ‘’El Sanatları Teknolojisi Alanı Yatak Odası Tekstili Hazırlama Kursu’ na katılan katınlar, gelinlik kızlara çeyiz hazırlıyorlar.

Kaymakam Kutsal Baytak, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Tanyıldız ile beraber, İlçe Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan ‘’El Sanatları Teknolojisi Alanı Yatak Odası Tekstili Hazırlama Kursu’na katılan kursiyerleri ziyaret etti. Kursiyerler ile bir süre sohbet eden Kaymakam Baytak, kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği göz nuru çalışmaları yakından inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kursa katılan kadınların gelinlik kızlara çeyiz hazırladıklarını öğrenen Baytak, kadınların hem meslek öğrendiklerini, hem de aile bütçelerine katkıda bulunduklarını vurguladı.