Fırat ile İnönü üniversiteleri arasında iş birliği

Elazığ Fırat Üniversitesi ile Malatya İnönü Üniversiteleri arasında kariyer merkezlerinin ortak düzenleyeceği faaliyetler üzerine iş birliği yapılacak. Konu ile ilgili Elazığ Fırat Üniversitesi’nden bir heyet, Malatya İnönü Üniversitesi’ne ziyaret gerçekleştirip, bilgi alış verişinde bulunuldu.

Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Fırat Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Zincirli ve Fırat Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Kainat Özpolat, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ı ve İnönü Üniversitesi Kariyer Merkezini ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın, Rektör Danışmanı ve Kariyer Merkezi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yılmaz yer aldı. Ziyaret kapsamında Kariyer Merkezi faaliyetlerine ilişkin iki üniversite arasında kurulacak iş birliği ve ilişkiler değerlendirildi.

Rektörlük makam ziyaretinin ardından Kariyer Merkezi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Zincirli ve Öğr. Gör. Kainat Özpolat’ı İnönü Üniversitesi Kariyer Merkezinde ağırladı. Kuruluşundan bugüne İnönü Üniversitesi Kariyer Merkezinde gerçekleştirilen etkinliklerin ve planlamaların ele alındığı programda ayrıca iki üniversitedeki Kariyer Merkezlerinin ortak düzenleyebileceği faaliyetler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret fotoğraf çekiminin ardından son buldu.