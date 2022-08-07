Doğanşehir’de kayısı hasadında sona doğru

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde kayısı hasadı devam ediyor. Önemli kayısı üretim merkezlerinden olan Doğanşehir’de kayısı hasadının Ağustos ayının ortalarında doğru tamamlanması bekleniyor.

İlçenin önemli ekonomik zirai gelirlerinden olan Kayısıda hasadın devam etmesi nedeniyle Kaymakam Mehmet Kılıç, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Onur Kırcaer, ilçe Emniyet Müdür Vekili Yunus Emre Karadağ, ilçe Tarım ve Orman Müdürü İsmet Çılğın ile birlikte Kelhalil Mahallesi Doğanlar mezrasındaki kayısı üreticilerini ziyaret etti.

Bahçe sahibi çiftçiler ve kayısı hasadında çalışan işçilerle sohbet eden Kaymakam Kılıç, sorun ve görüşleri dinleyerek, çalışan işçilere kolaylıklar diledi.