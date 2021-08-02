Darende Balaban İçmeleri’ne vatandaşlardan yoğun ilgi

Malatya’nın Darende ilçesinde bulunan "Balaban İçmeleri" şifa bekleyen vatandaşların akımına uğruyor. Darende Belediyesi Sosyal Tesisleri olarak hizmet veren içmeler, sindirim, solunum sistemi, böbrek hastalığı ve birçok hastalığa iyi geliyor.

Darende Belediyesi, sosyal tesisi olarak hizmet veren içmelerde; park alanları, konaklama yerleri ile beş yıldızlı oteli aratmayacak konfora sahip içmelerde 4 yıldır görev yapan Murat Gökçe, pandemi sürecine rağmen birçok vatandaşın içmeleri tercih ettiğini ifade ederek, “Dünyayı etkisi altına alan salgına rağmen binlerce vatandaş şifa aramak için içmelerimize geliyor. Beş yıldızlı otelleri aratmayacak konaklama tesisleri, park alanı, piknik alanı ile hizmete devam ediliyor. Darende Belediye Başkanı İsa Özkan insan sağlığına faydalı olan Balaban içmelerine çok önem veriyor ve daha fazla vatandaşımızın faydalanması için çalışmalar yapıyor” şeklinde konuştu.

Sağlık sorunları olanlara kaplıca tavsiyesi

Her yıl Malatya dışından birçok vatandaşı ağırlayan tesise, gelen ziyaretçilerden Mehmet Yaşar Ünal, birçok hastalığa iyi geldiği için içmelere geldiğini belirterek, “Balaban içmelerinin birçok hastalığa iyi geldiğini biliyorum. Oda kiraladık ailecek burada kalıyoruz. Her gün yüzlerce insan derdine derman aramak için buraya geldiğini gördüm. Balaban içmecelerinin insanlara şifa dağıttığı gerçeğini gördüm. Bu şifalı sudan faydalanmalı. Günlerdir buradayım. Özellikle ciddi rahatsızlığı olan hastalar gördüm. Çok faydasını gördüklerini duydum. Burada konaklama imkanı var. Odalar çok nezih ve güzel ilçe merkezinde sıcaklık 36 derece burada 29 derce havada serin. Sağlık sorunları olan vatandaşlarımıza burayı tavsiye ediyorum. Bölgede böyle temiz yeşil alan içerisinde hizmeti özel bir şifa merkezi var. Allah insanlara faydalı bir şifalı su vermiş bundan neden faydalanmayalım” şeklinde konuştu.