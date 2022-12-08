Çınar: “Yeni hizmet binamız ile Millet bahçemiz kente güzellik katacak”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın yeni dönem vaatlerinden olan ve , Yeşilyurt’un geleceğine emanet edilecek dev eserler arasında yerini almaya hazırlanan Yeni Belediye Hizmet Binası mimari yapısı, görselliği ve tasarımıyla Malatya’nın gelişen hüviyetine kalıcı bir değer katacak. Yeşilyurt Belediyesinin bütün hizmet birimlerinin tek çatı altında toplayacak olan Yeni Belediye Hizmet Binası sayesinde vatandaş sunulan hizmet kalitesi de artmış olacak. İnşaatı devam eden Millet Bahçesiyle aynı alanda hizmete sunulacak olan Yeni Belediye Hizmet Binası bir yandan vatandaşlara yüksek kalitede hizmet sunarken diğer taraftan çevresinde hizmete sunulacak olan sosyal, sportif, kültürel ve sportif mekânlar ve sosyal donatılarıyla göz dolduracak.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve beraberindekiler, Turgut Özal Mahallesinde hizmete sunulacak olan Yeni Belediye Hizmet Binası inşaatında inceleme yaptı. Burada açıklama yapan Çınar, Yeşilyurt’un gelişen ve değişen imajına büyük bir değer katacak olan Yeni Belediye Hizmet Binası ile Millet Bahçesinin tüm aşamalarını yakından takip ettiğini belirterek, Turgut Özal Mahallesinde hizmete sunulacak olan Yeni Belediye Hizmet Binası ile Millet Bahçesiyle birlikte bugünden geleceğe güzel ve kaliteli bir eser daha emanet edecek olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Her iki dev yatırım alanında hummalı bir çalışmanın söz konusu olduğunu vurgulayan Çınar, “İnsana hizmeti önceleyen, vatandaş odaklı yatırımları ön plana alan, Malatya ve Yeşilyurt’a değer katan yatırımlarına altına imza atan bir belediye olarak geleceğe emanet ettiğimiz dev yatırımlarımıza Yeni Belediye Hizmet Binamız ve Millet Bahçesini de eklemek için çok yoğun çalışıyoruz. Kentimizin en güzel lokasyonlarından olup, son yıllardaki yatırımlarla cazibesi artan Turgut Özal Mahallemizde toplam 40 dönümlük alanda yapımı süren Yeni Belediye Binamız ve Millet Bahçemizin aynı alanda olması Yeşilyurt’un sosyo-ekonomik hayatı ile sportif ve kültürel yapısına sağlayacağı katkıların yanı sıra belediye hizmetlerinin vatandaşlarımıza ulaşımı açısından büyük bir öneme sahiptir. Mimari yapıları, tasarımları ve görsellikleri birbirlerini bütünleştirecek şekilde hizmete sunulacak olan iki dev yatırımla birlikte burayı yeni bir cazibe merkezine dönüştürüp, kentimizdeki alternatif yaşam alanlarına bir yenisini daha eklemiş olacağız. İki dev yatırımda tüm teknik alt yapıları, hizmet mekanları, sosyal ve sportif alanlarıyla birlikte Malatya ve Yeşilyurt’a çok yakışacaktır. Büyük bir emek, gayret ve planlamayla birlikte hemşehrilerimizin hizmetine sunacağımız iki dev yatırımda kentimizin ekonomisine, ticaretine ve sosyal hayatına önemli değerler katacak olup, vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin de yükselmesine neden olacaktır. Bizlerde inşaat alanlarını sık sık ziyaret ederek hem çalışanlarımıza kolaylıklar diliyoruz hem de inşaat aşamalarına yakından gözlemliyoruz. Malatya ve Yeşilyurt’u güzel bir eser daha kazandırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Her iki yatırım alanında planlı ve titiz bir çalışma yürüten bütün çalışanlarımızın eline, emeğine sağlık, Rabbim güç ve kuvvet nasip etsin inşallah” şeklinde konuştu.