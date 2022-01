Çınar, gençlerle ‘Asr-ı Saadet’ etkinliğinde buluştu

Yeşilyurt Kent Konseyinin düzenlediği ’5.Gençlerimizle Asr-ı Saadet Dersleri’ etkinliğinde konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Gençlerimizin ilim ve irfan sahibi olması, bilimsel ve teknoloji alanında kendisini geliştirmesi, dinamik ve güçlü bir yapıya sahip olması için çok ciddi yatırımlarda bulunuyoruz" diye konuştu.

Yeşilyurt Kent Konseyini toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerden dolayı tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar gençlerin, bilgili, kültürlü, ülkesini ve milletini seven bir anlayışta yetişmesi için her türlü desteği verdiklerini söyledi.

’Gençlerimizle Asr-ı Saadet Dersleri’ etkinliğinin gençlerin iyi ve güzel yetişmesine yönelik başlattıkları hizmet atağına büyük bir güç kattığını ifade eden Çınar, “ Yeşilyurt Kent Konseyimizin bu tür sosyal ve kültürel etkinlikleri ilçe genelinde yürüttüğümüz projelerimize ve yatırımlarımıza farklı bir güç katmaktadır. Geleceğimizi inşa edecek olan gençlerimizin en iyi şekilde gelişmesi için bizler gerek fiziksel yatırımlara gerekse de bu tür eğitim programlarına çok büyük önem veriyoruz. Ülkemiz üzerinde çok büyük oyunlar oynanıyor, türlü türlü planlar yapılıyor, bu oyunları her zaman olduğu gibi yine bozmak, vatanımıza en güzel şekilde sahip çıkmak bizlerin elindedir. Özellikle genç neslimizi bu tür planlar karşısında daha uyanık ve bilinçli hale getirmek bizim asli görevimizdir. Biz dinimize, kültürümüze, mukeddesatlarımıza ve inanç değerlerimize ne kadar sıkı sıkıya bağlı kalırsak, kendimizi geliştirip ilerletirsek hiç kimsenin gücü bize yetmez. Şehit kanlarıyla sulanmış, her noktası farklı bir zenginliği barındıran cennet vatanımızı bize emanet eden ecdadımızın mirasına gözümüz gibi bakmalı ve yapılan oyunlara karşı her zaman uyanık olmalıyız. Toplumun kesimlerine en güzel şekilde hizmet götürmek bizim temel vazifemizdir. Hizmet edilmesi gereken en önemli kesim ise; gençlerimizdir. Gençlerimizin en güzel şekilde yetişmesi ve gelişmesi için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmekteyiz” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt’u gençlik yatırımlarında ülke çapında tanınan ve bilinen bir ilçe hüviyetine ulaştırmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Çınar, “ 2021 Yılını gençlik yılı olarak ilan edip bu alanda devasa yatırımlar bulunup ilçemizin sportif kimliğini ön plana çıkartarak gençlerimizin fiziksel ve zihinsel gelişimlerini destekleyecek çok önemli hizmetler ürettik. İlçemizin tüm yaşam alanlarına yeni nesil spor sahaları kazandırdık, şu anda yapımı devam eden tesislerimizi de bu yıl içerisinde gençlerimizin hizmetine sunacağız. Spor yatırımlarımız mahallelerimizin daha cazip ve daha prestijli bir kimliğe bürünmesine neden oldu. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzün bünyesinde yürüttüğümüz disiplinli ve özverili çalışmalar neticesinde 20 ayrı branşta 21 bine yakın gencimizi farklı spor dallarında yetiştiriyoruz. Bugün attığımız tohumların gelecekte meyvelerini mutlaka toplayacağız ve ilçemizden çok sayıda milli takımlara giden sporcu çıkartacağız. Çünkü biz gençlerimizi seviyoruz, sahip çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

“ Farklı kurslar ve aktivitelerle gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz”

Belediye olarak gençleri geleceğe hazırladıklarını altını çizen Çınar, “ Kent Konseyimiz, Millet Kıraathanelerimiz, Bilgi Evlerimiz, Yeşilkonaklarımız, Kültür ve Sanat Merkezlerimizde ki birbirinden farklı kurslar ve aktivitelerle gençlerimizi geleceğe en güzel şekilde hazırlıyoruz. Sporda, sanatta, müzikte, edebiyatta, inovasyonda, bilimsel ve teknolojik alanda bilgili ve eğitimli bir gençlik için hizmet alanlarımızı gün geçtikte çoğaltıyoruz. Son olarak Kiltepe’de hizmete sunduğumuz Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezimizde 20 ayrı branşta 350’ye yakın kursiyerimize eğitim veriyoruz. Modern ve nezih alanlara sahip buradaki kurs merkezimizde drone, robotik kodlama ve bilimsel atölyelerimizde eğitim faaliyetlerimize hız verdik. TEKNOFEST kuşağı için bizlerde elimizden gelen tüm desteği veriyoruz. Gelecekte hayata geçecek birçok yeni ve farklı teknolojik aletin yapımı, hazırlanışı ve kullanımı için Yeşilyurt’u bir merkez haline getirmeyi hedefliyoruz. İnovasyon ve yazılım alanında kendisini geliştirmek isteyen gençlerimize merkezlerimizde her türlü imkanı sunuyoruz. Sanatsal açıdan var olan yeteneklerini ön plana çıkarmak isteyen gençlerimiz için gitar, piyona, saz ve bağlama başta olmak üzere farklı müzik alanlarında eğitimlerimiz devam ederken, aşçılık, kuaförlük ve pasta yapımı gibi alanlara ilgi duyanlar için de kurslar açtık. Gençlerimiz yeter ki okumak, araştırmak ve kendisini geliştirmek istesin bizler her türlü imkanı seferber etmiş durumdayız” dedi.

“ Her gencimiz bizim için ayrı bir değerdir”

Gençlerle birlikte geleceğe umutla bakmak istediklerinin altını çizen Çınar, “ Gençlerimize birlikte geleceğe daha umutlu ve güvenle bakmak istiyoruz. Bu hedefe ulaşmak içinde çok büyük mesafeler aldık, eğitim merkezlerimizdeki doluluk oranının yüksek olması bizi gelecek adına umutlandırıyor. İnşallah bu sayıyı daha fazla artıracağız, tek bir gencimizin kaybolup gitmesine gönlümüz razı gelmez. Her gencimiz bizim için ayrı bir değerdir. Kent Konseyimizin, Kadın ve Gençlik Meclisimizin yanı sıra 25 ayrı çalışma grubumuzun aktif ve üretken hizmetleri de ilçe genelindeki tüm faaliyetlerimizin daha geniş kesimlere ulaşmasına katkı sunuyor. Beşincisi düzenlenen ve devam edecek olan ’Gençlerimizle Asr-ı Saadet Dersleri’ gibi etkinliklerde gençlerimizin ve çocuklarımızın yetişmesine önemli katkılar sunan programlardır, emeği geçenleri kutluyorum. Geçtiğimiz yıl gençlerimize yönelik hayata geçirdiğimiz fiziksel yatırımlarımız ve sosyal sorumluluk projelerimizi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edilen başarı plaketiyle taçlandırmıştık. Bu yıl daha fazla çalışacağız, omuzlarımızdaki yükün ağırlığını bilerek bizlerden beklenti içerisinde olan kıymetli hemşehrilerimizin ve gençlerimizin taleplerini yeni yatırımlarla en güzel şekilde yerine getireceğiz. Bizim hizmet anlayışımızda durmak asla yok, hep çalışacağız, sürekli yeni arayışlar ve projeler peşinden koşacağız. Durursak kaybederiz, yaptığımız hizmetleri sürekli geliştirmek ve yenilemek zorundayız. Biz her alanda güçlü, her alanda aktif, her alanda dinamik bir çalışma anlayışıyla güzel ilçemize hizmet ediyoruz” diye konuştu.