banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Cüneyt Çakır 2022 Dünya Kupası'nda yok!
Cüneyt Çakır 2022 Dünya Kupası'nda yok!
SON DAKİKA: 'Benzine indirim kapıda'
SON DAKİKA: 'Benzine indirim kapıda'
Bir alkol grubuna daha zam geldi
Bir alkol grubuna daha zam geldi
Benzine beklenen zam geldi! İşte güncel fiyatlar...
Benzine beklenen zam geldi! İşte güncel fiyatlar...

Battalgazi’deki bilgi yarışması büyük finalle sona erdi

Malatya Battalgazi Belediyesi tarafından gençler arasında bilgi paylaşımını yaygınlaştırmak, gençlere yarışma kültürünü kazandırmak amacıyla düzenlenen ödüllü bilgi yarışması, gerçekleşen büyük finalle sona erdi. Rekabet dolu anlara sahne olan ve 5 grubun yarıştığı finalde, 14 soruya doğru cevap veren Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi grubu birinci olmayı başardı.

MALATYA 19.05.2022, 14:33
Battalgazi’deki bilgi yarışması büyük finalle sona erdi

Malatya Battalgazi Belediyesi tarafından gençler arasında bilgi paylaşımını yaygınlaştırmak, gençlere yarışma kültürünü kazandırmak amacıyla düzenlenen ödüllü bilgi yarışması, gerçekleşen büyük finalle sona erdi. Rekabet dolu anlara sahne olan ve 5 grubun yarıştığı finalde, 14 soruya doğru cevap veren Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi grubu birinci olmayı başardı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gençler arasında bilgi paylaşımını yaygınlaştırmak, gençlere yarışma kültürünü kazandırmak, gençlerin birlikte hareket etme, zamanı verimli kullanma ve karar verme becerilerini sınamalarına yardımcı olmak amacıyla düzenlenen ödüllü bilgi yarışması sona erdi. 14-18 yaş arasındaki gençlerin sadece katılım sağlayabildiği ve 3 kişiden oluşan grupların yarıştığı ödüllü bilgi yarışmasının finali, heyecan dolu anlara sahne oldu. Battalgazi Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen yarışmanın büyük finaline, büyük başarı örneği gösteren Malatya Lisesi (Şahmat), Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi (Zümrüdüanka), Malatya Anadolu İmam Hatip Lisesi (Master Brothers), Malatya Lisesi (Parlayan Yıldızlar) ve Malatya Erman Ilıcak Lisesi (Erman Ilıcak) grupları kalmayı başardı.

Büyük ödül sahibini buldu

Genel Kültür, Tarih, Edebiyat, Coğrafya, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Güncel konular ve Spor alanlarından oluşan toplam 20 soruluk finalde, 14 soruya doğru cevap veren Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu Erman Ilıcak grubu birinci olmayı başardı. 13 soruya doğru cevap veren Malatya Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu Parlayan Yıldızlar grubu ikinci ve 11 soruya doğru cevap veren Malatya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu Master Brothers grubu üçüncü olmayı başardı. Yarışmada birinci olmayı başaran Erman Ilıcak grubu 3 bin TL ödülün sahibi olurken, Parlayan Yıldızlar grubu 2 bin 250 TL ve Master Brothers grubu bin 500 TL para ödülünün sahibi oldu. Nefes kesen büyük finalde birinci olmayı başaran Erman Ilıcak grubu ödülünü Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdül Kadir Duran ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in elinden aldı.

“Yarışmanın kazananı tüm gençlerimizdir”

Yarışmaya katılan tüm yarışmacıları tebrik eden Belediye Başkanı Güder, “Malatya’mız okuyan kültürlü bir şehir. Geçmişten bu yana birçok medeniyetin kurulduğu, çok sayıda medreselerin yer aldığı, birçok ilim irfan sahibi kişilerin yetiştirildiği, ülkeye Cumhurbaşkanları kazandıran, birçok devlet adamının, siyasetçilerin, sanatçıların ve iş adamlarının çıktığı şehrin adıdır. Her şeyin en iyisinin çıktığı ilin adıdır Malatya. Buda bize bir ayrıcalık kazandırıyor. Türkülere konu olan ilimiz için ne diyorlar; ‘Malatya, Malatya bulunmaz eşin. ’ Özellikle kitap fuarının olduğu bir haftada Battalgazi Belediyemizin düzenlediği bilgi yarışması çok önemli ve anlamlı. Birçok önemli ismin yetiştiği ilimizde bu hazineleri gün yüzüne çıkarmak, gençler arasında bilgi paylaşımını yaygınlaştırmak için bir dizi etkinlikler düzenliyoruz. Bugün ki bilgi yarışmamızda bunlardan bir tanesi. Battalgazi Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı ve aydınlık yarınlarımız için ilçemiz sınırları içerisinde çok sayıda gençlik merkezi inşa ederek istifadelerine sunduk. Bu gençlik merkezlerimizden Türkiye dördüncüsü çıkarmayı da başardık. Bu yapılan çalışmaların önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bizler sizlerin her zaman yanınızdayız. Yeter ki sizler okuyun, yeter ki sizler üretin, yeter ki sizler kendinizi geliştirin. Üretin ve dünyada kendinizden söz ettirin. Bugüne baktığımız zaman gençlerimize verdiğimiz önem ve değer sayesinde ülkemiz belirli noktalara taşındı. Bu yarışmanın sadece bir kazananı yok, kazanan siz gençlersiniz. Buraya katılan tüm yarışmacılar benim gözümde birincidir. Yarışan gençlerimize başarılar diliyor, hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum” dedi.

“Güzel bir yarışma organize edilmiş”

Malatya’nın ilim ve irfan konusunda istisna bir şehir olduğuna dikkat çeken Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, “Eğitim ve öğretim noktasında iddialı olan Malatya, ilim irfan konusunda da istisna bir şehir. Bu gurur verici bir durum. Battalgazi ilçesinde yaklaşık 75 bin civarında öğrencimiz var. Bu ciddi bir potansiyel. Bu potansiyeli iyi kanalize ettiğimiz zaman güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Bence bir ülkede güvenlik ve adalet unsuru sağlandıktan sonra sunulması gereken en temel unsur eğitimdir. Battalgazi Belediyemizde bugün eğitim ve öğretime katkı sunmak için bir bilgi yarışması düzenlemiş. 5 tane grubumuz finale kaldı. Hepsini tebrik ediyorum. Eğitim öğretimde başarılar diliyorum. Umarım hedeflerinize ulaşırsınız ve güzel üniversitelerde okuma imkanı elde edersiniz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 37 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
17°
parçalı bulutlu