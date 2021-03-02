banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul’da mesai saatleri değişti
İstanbul’da mesai saatleri değişti
İmamoğlu'na 2 yıla kadar hapis talebi
İmamoğlu'na 2 yıla kadar hapis talebi
Türkiye'de üretilecek: Hyundai Bayon tanıtıldı
Türkiye'de üretilecek: Hyundai Bayon tanıtıldı
Dolarda yeniden yükselişte
Dolarda yeniden yükselişte

Battalgazi’de yarı olimpik kapalı yüzme havuzu için ilk kazma vuruldu

Battalgazi Belediyesi tarafından gençlik yatırımları kapsamında Göztepe Mahallesi’ne yapılacak olan ‘Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’ projesi için ilk kazma vuruldu. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize verdiğimiz sözü tutmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Malatya’mıza ve Battalgazi’mize hayırlı olsun” dedi.

MALATYA 02.03.2021, 15:57
2
Battalgazi’de yarı olimpik kapalı yüzme havuzu için ilk kazma vuruldu

Battalgazi Belediyesi tarafından gençlik yatırımları kapsamında Göztepe Mahallesi’ne yapılacak olan ‘Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’ projesi için ilk kazma vuruldu. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize verdiğimiz sözü tutmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Malatya’mıza ve Battalgazi’mize hayırlı olsun” dedi.

Battalgazi ve Malatya’daki gençlere spor yapabilecekleri yeni alanlar kazandıran ve gençlik yatırımları kapsamında 2021 yılında yapımına başlanılacağı sözünü veren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, gençlere verdiği bu sözünü yerine getirerek, ‘Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’ projesi için düğmeye bastı. Battalgazi Belediyesi tarafından Göztepe Mahallemizde bulunan 5 bin 752 metrekare alan içerisine bin metrekare oturum alanı ve bin 700 metrekare kapalı alanı olan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Projesi için ilk kazma vuruldu. İçerisinde ofis, duş, giyinme odası teshin merkezi havalandırma tesisat odası, antrenör odası, mini bir kafe’nin bulunacağı tesis, 40 araçlık açık otopark, Çocuk oyun alanları yürüme alanları, spor aletleri ve çevre düzeni ile geleceğimizin teminatı olan gençlerimize hizmet verecek.

Başkan Güder, temel kazı çalışmasını inceledi

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkan Yardımcıları ile birlikte Göztepe mahallesinde startı verilen Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun yapıldığı alanı ziyaret etti. Temel kazı çalışmaları hakkında bilgiler alan Başkan Güder, proje inşasının kısa sürede tamamlanarak, gençlerin hizmetine sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Başkan güder: “Bir eser siyaseti felsefesiyle çalışıyoruz”

‘Gençliğe Yatırım, Geleceğe Yatırımdır’ düsturuyla gençlerin emrine her daim amade olan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize hizmet etme ve onların yüzme havuzu ihtiyaçlarını karşılama noktasında, onlara 2021 yılı için verdiğimiz Yarı Olimpik Yüzme Havuzu sözümüz vardı. Vatandaşlarımıza vermiş olduğumuzu sözleri yerine bir bir yerine getiriyoruz. Göztepe mahallemizde yapacağımız kapalı yarı olimpik yüzme havuzumuzun temel kazısını yaptık ve önümüzdeki günlerde temelini de atacağız. Şuan temel kazısı yapıldı ve subasman çalışmaları devam ediyor. Battalgazi’mizi insanların tercih ettiği bir ilçe haline getirmek için Battalgazi Belediyesi olarak çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Gençliğimiz bizim için çok çok önemli. Sanal bir dünyanın hakim olduğu bir süreçte, gençlerimizi dijital dünyanın dışına çıkarılması noktasında hükümet ve yerel yönetimler olarak bizlere büyük sorumluluklar düşüyor. 2021 yılı içerisinde özellikle Battalgazi bölgemize Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte bölgemize ciddi anlamda yatırımlar yapıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte 5 bin kişilik kapalı spor salonunu da inşallah Battalgazi’mize kazandıracağız. Bakan yardımcımız ile yapmış olduğumuz görüşmede, ihalesinin yapıldığını bizlere ifa ettiler. İnşallah kısa sürede gençlerimizin istifadesine sunulacak. Malumunuz gençlerimize sözümüz olan 2 adet Gençlik Merkezi’mizden birini tamamlayarak hayata geçirdik ve diğerinin ise yapım aşaması halen devam ediyor. İnşallah Orduzu’da ki gençlik merkezimizi de 7-8 ay gibi kısa bir sürede tamamlayacağız. Kırsal bölgelerimizde özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin istifade edebileceği Basketbol sahaları, futbol sahaları, Halı sahalar ve voleybol sahalarına başlıyoruz. Bunun yanı sıra 2020 yılının Aralık ayında 2.katlı semt kütüphanemiz içinde kazmayı vurduk ve yapımı devam ediyor. Gençlerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Battalgazi’mizde Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bir eser siyaseti felsefesiyle çalışıyoruz” diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 57
2. Beşiktaş 25 54
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 26 45
6. Alanyaspor 26 42
7. Gaziantep FK 26 40
8. Karagümrük 26 40
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 25 32
12. Konyaspor 25 31
13. Malatyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Rizespor 26 28
16. Kayserispor 25 25
17. Başakşehir 26 25
18. Erzurumspor 26 25
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 25 21
21. Ankaragücü 25 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 26 62
2. M. United 26 50
3. Leicester City 26 49
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 25 43
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 24 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 26 34
13. Crystal Palace 26 33
14. Southampton 26 30
15. Burnley 26 28
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 26 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20