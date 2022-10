Battalgazi’de gül bahçesi hizmete açıldı

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından Tandoğan Mahallesi’ndeki 9 bin metrekarelik alana yapılan ve 1 yıl gibi kısa bir süre içinde yapımı tamamlanan “Gül Bahçesi ve Gül Cafe” düzenlenen açılış töreni ile hizmete sunuldu. Battalgazi’ye görsel bir şov sunan Gül Bahçesi’nin açılışı, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve katılımcılar tarafından yapıldı.

İçerisinde, Gül Cafe, süs havuzları, gül parselleri, yürüyüş yolları ve çocuk oyun alanlarının olduğu Gül Bahçesi, 44 farklı türden bitki ve güller ile vatandaşlara görsel bir şovla birlikte en güzel manzaraları sunacak. Maliyeti 3 milyon lirayı aşan Gül Bahçesi, gül üretimine olanak sağlayacak anaçlardan kurulmuş olması sebebiyle üretim yapma imkanı da sağlayacak.

“Gül Bahçesi ve Gül Cafe” için düzenlenen açılış töreninde konuşan Tandoğan Mahallesi Muhtarı Yusuf Gökalp, Tandoğan Mahallesine gerçekleştirilen yatırım için teşekkürlerini iletip, “Allah devletimize zeval vermesin. Battalgazi Belediyemiz tarafımızdan 2021 yılında mahallemize güzel bir proje kazandırıldı. Mahallem ve şahsım adına Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

“Battalgazi’ye hizmet bizim boynumuzun borcudur”

Hayata geçirdikleri yatırımlarla Battalgazi’nin çehresini değiştirdiklerini vurgulayan Başkan Güder, “Battalgazimizi geliştirmeye, güzelleştirmeye ve vatandaşlarımıza çok güzel bir ilçe armağan etmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Battalgazi’ye en güzel hizmetleri sunmak bizim boynumuzun borcudur. Battalgazi’mize ne kadar güzel hizmetler sunsak azdır. 2021 yılında Tandoğan Mahallemizde güzel bir projenin startını vermiştik. Çalışmalarımızı tamamladık ve bugün açılışını yapıyoruz. 44 farklı türden bitki ve güller ile vatandaşlara görsel bir şov sunuyoruz. Yeşil Battalgazim’izi gülistan Battalgazi’ye dönüştürdük. Buranın önemli bir özelliği de gül üretimine olanak sağlayacak anaçlardan kurulmuş olmasıdır. Güzel bir projeyi ilçemize kazandırdık” ifadelerini kullandı.

“İlçemize 5 yıla sığmayacak hizmetleri kazandırdık”

Battalgazi’de çok güzel hizmetlere imza atıldığının altını çizen Başkan Güder, “Battalgazi’mize çok güzel hizmetler kazandırdık, kazandırmaya da devam ediyoruz. İlçemizde şuan eden Kırkgöz Sahil Parkı projemiz var. Malatya’yı ilk kez su ile buluşturuyoruz. Eskimalatya merkezimizde tarih ve medeniyete uygun bir şekilde Eskimalatya meydan projemiz devam ediyor. Ekiplerimiz yoğun şekilde çalışıyor. Derme Deresi yürüyüş Projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Biten projelerimizin yanı sıra bunlar devam eden projelerimiz. Bu projeler, 5 yıla sığdırılacak projeler değil ama bizler bu vizyon projelerimizi görev süremize sığdırmayı başardık. Geriye dönüp baktığımız zaman Battalgazi’miz için gerçekten çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta İstanbul Tanıtım Günlerinde vatandaşlarımız Battalgazi’yi hizmet ve yatırımlarla uçurduğumuzu ifade ediyorlardı. Bu bizi mutlu etti, hizmetlerimizle gurur duyduk. Battalgazi’miz yapılan hizmetlerle her geçen gün göç veren değil, göç alan bir ilçe konumuna geliyor. Buda hizmetlerimizin kalitesini ve büyüklüğünü gösteriyor. Bugün yapımını tamamladığımız Gül Bahçesi ve Gül Cafe, Malatya’ya ve Battalgazi’mize hayırlı olsun” dedi.

“Battalgazi Belediyesi Malatya’ya öncülük ediyor”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in ilçesi için canla başla çalıştığını aktaran Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Battalgazi Belediyemiz, şehrimizin doğusunda her alanda canla başla hizmet veriyor. Bizde Yeşilyurt olarak şehrimizin batısında şehrimize değer katacak projeleri kazandırmaya çalışıyoruz. Malatya’mız hızlı bir değişim ve gelişim sürecinde. Özellikle yeşil alan sayısının arttırılması ile Malatya’mız konforlu bir şehir hali gelmiş durumda. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’de ilçeye yaptığı yatırımlarla hem yeşil alan sayısını arttırıyor hem de birçok projeye imza atıyor. Bugünde çok güzel bir parkı ilçeye kazandırmış. Her yeri gül konusu sarmış durumda. Çok güzel bir proje ilçeye kazandırılmış. İnsanların rahatça zaman geçirebileceği bir proje hayata geçirilmiş. Birçok projeye imza atmasıyla Battalgazi Belediyesi her alanda Malatya’ya öncülük ediyor. Başkanımız Osman Güder başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

“Her köşede bir yenilik görüyoruz”

Malatya’da hizmetin hiçbir zaman durmadığına dikkat çeken AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, “Öncelik bu güzel projeyi Malatya’mıza kazandıran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerimi sunuyorum. Başka şehirlere gittiğinizde belli bölgelerde yenilikler görürsünüz. Malatya’ya geldiğinizde sadece merkezde değil, doğudan batıya yani her köşesinde değiştiğini, geliştiğini, modernleştiğini ve yeşilleştiğini hep birlikte görürsünüz. Şehrimizin yeşille buluşması çok önemli. Büyükşehir, Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyemizin hizmetlerine baktığımda Malatya’daki gelişimi her noktada görüyorum. Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyemizin açılışlarına sıkça katılıyorum. Çok güzel hizmetler kazandırılıyor. Rabbim daha güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

“Yerel yönetimlerde Malatya parlak dönemini yaşıyor”

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Battalgazi’nin torunları güllerle buluşuyor. Bu meydan da gülleri bizlerle buluşturan Belediye Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bugün güllerle buluşan mahallemizde çevreyolunun altına yatırım yapmıyorsunuz diyenler burayı gelip görsünler. Bu mekanın güzelliği milletimiz ile buluşmuş. Battalgazi Belediyemizi gönülden alkışlıyorum. Kıymetli Başkanım Battalgazi’de önemli yatırımları vatandaşlarımızla buluşturdu. Şehit Fevzi Mahallesi kentsel dönüşüm ile ayağa kalktı. Malatya’mız için çevreyolunun altı önemli bir örnek. Battalgazi 300 bini geçen nüfusuyla sosyal ve ekonomik gelişmişlik seviyesinin varlığı düşünüldüğünde bizim bu bölgeye yapmış olduğumuz yatırımlar çok daha önemli ve kıymetli. Başkanımız Eskimalatya’ya çok güzel bir meydan kazandırıyor. Orası da tamamlandığında vatandaşımız istifade etmiş olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanımızda desteğini istediğimiz zaman her zaman tam destek dedi. Eskimalatya’daki deprem evlerimizle, meydan düzenlememizle, çocuk parklarımızla, yeni yapılan caddeleriyle, sosyal donatı merkezleriyle ve en sonda bugün açılışını yapacağımız Gül Parkıyla Battalgazi’miz Malatya’nın parlayan yıldızları arasında. Büyükşehir belediyemizle bütün ilçelerimizle Malatya yerel yönetimlerde en parlak dönemlerini yaşıyor. Yapılan hizmet Malatya’mıza ve Battalgazi’mize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Gül Bahçesi’nin açılış törenine, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Umut Yalçın, Battalgazi İlçe Kaymakamı Erkan Savar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, Malatya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Abdulvahap Yoğunlu, Battalgazi İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Çetin, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürü Fatih Kaygısız, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, Milliyetçi Hareket Partisi Battalgazi İlçe Başkanı İlhan İlhan, Battalgazi İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, dernek başkanları, muhtarlar ve çok sayıda kişi katıldı.