Türkiye genelinde 6 binden fazla acente ve iş ortağı ile müşterilerine hizmet veren Quick ve Corpus Sigorta İç Anadolu Bölge Müdürlüğü’nün yeni ofis açılışı 30 Ocak tarihinde Ankara’da gerçekleşti.



Maher Holding Yönetim Kurulu ve iştirak şirketlerinin yöneticileri açılıştan hemen önce Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak ve saygı duruşunda bulunmak için Anıtkabir’i karanfillerle ziyaret etti.



Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, Corpus Sigorta Genel Müdürü Murat Şişli, yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin katılım sağladığı açılışa Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı ile çok sayıda acente ve sektör temsilcisi de katılım gösterdi.



Ankara’da bir iş merkezinde gerçekleşen açılışta konuşan Corpus Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Tevfik Doğan, yeni bölge ofisinin açılışından duyduğu memnuniyet duyduğunu belirterek, “Sigorta grubumuzun sektörde emin adımlarla büyüdüğünü ve ailemizin genişlediğini görmek çok gurur verici. Yolumuz uzun, hedeflerimiz büyük ve enerjimiz tam; yeniliklerimizin de devamını diliyorum. Yeni bölge ofisimiz hepimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Açılış, kurdele kesiminin ardından acentelerle birlikte yenen akşam yemeğinin ardından son buldu.