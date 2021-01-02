Zülfü Livaneli'den şaşırtan paylaşım

Sanatçı Zülfü Livaneli, sosyal medya hesabından, "Göbek içeri, kol dışarı," mesajıyla yarı çıplak görüntüsünü yayınladı.

Livaneli'nin paylaşımı takipçileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Livaneli gelen yorumlardan kısa bir süre sonra da fotoğrafını sosyal medya hesabından kaldırdı.

LİVANELİ'DEN AÇIKLAMA

Zülfü Livaneli, yaşananlardan sonra, "Doktorumun, tam giyinirken gelen nasılsın mesajına esprili bir fotoğraf gönderdim. Yanlışlıkla tweet de gitmiş. Bu bir şakadır. 2021’de önce sağlık. Mutlu yıllar." açıklamasını yaptı.