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Zülfü Livaneli'den şaşırtan paylaşım
Müzisyen ve yazar Zülfü Livaneli, Twitter hesabından yarı çıplak bir paylaşımda bulundu. Livaneli, kısa bir süre sonra da fotoğrafını sildi. Sanatçı, yaşananlardan sonra, "Doktorumun, tam giyinirken gelen 'nasılsın?' mesajına esprili bir fotoğraf gönderdim. Yanlışlıkla tweet de gitmiş. Bu bir şakadır. 2021’de önce sağlık. Mutlu yıllar." açıklamasını yaptı
Magazin 02.01.2021, 11:54
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Sanatçı Zülfü Livaneli, sosyal medya hesabından, "Göbek içeri, kol dışarı," mesajıyla yarı çıplak görüntüsünü yayınladı.
Livaneli'nin paylaşımı takipçileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Livaneli gelen yorumlardan kısa bir süre sonra da fotoğrafını sosyal medya hesabından kaldırdı.
LİVANELİ'DEN AÇIKLAMA
Zülfü Livaneli, yaşananlardan sonra, "Doktorumun, tam giyinirken gelen nasılsın mesajına esprili bir fotoğraf gönderdim. Yanlışlıkla tweet de gitmiş. Bu bir şakadır. 2021’de önce sağlık. Mutlu yıllar." açıklamasını yaptı.
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