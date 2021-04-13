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Zeynep Öztürk’ün sıpayla imtihanı

Katıldığı moda yarışmasıyla tanınan Zeynep Öztürk’ün, ‘Spagetti’ adlı sıpadan kaçması komik anlara sahne oldu.

Magazin 13.04.2021, 14:21
Zeynep Öztürk’ün sıpayla imtihanı

Katıldığı moda yarışmasıyla tanınan Zeynep Öztürk’ün, ‘Spagetti’ adlı sıpadan kaçması komik anlara sahne oldu.

‘İşte Benim Stilim’ yarışmasıyla tanınan Zeynep Öztürk, İznik’te kaldığı Askania Tesisleri bahçesinde ’Spagetti’ isimli sıpayla oynamak için kaldığı yerin kapısını açtı. Kapının açılmasıyla Öztürk’ün peşine takılan Spagetti’nin görüntüleri çevreden izleyenleri kahkahaya boğdu. Öztürk’ün sıpadan kaçması sosyal medyada da gündeme taşındı.

Sosyal medya hesabından sıpa ile videosunu yayınlayan Zeynep Öztürk, "Spagetti’nin bana olan aşkı bitmez. Ne yaptım ne ettim kurtulamadım. Kötü yorumlarınızı kendinize saklayın. Ben burada sadece büyük bir aşk görüyorum" notunu paylaştı.
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