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Yusuf Güney: Astral seyahatle uzaya gittim

Uzun zamandır ortalıkta gözükmeyen Yusuf Güney, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Magazin 29.04.2021, 19:25
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Yusuf Güney: Astral seyahatle uzaya gittim

Bir magazin programına konuk olan ünlü şarkıcı Yusuf Güney, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Astral seyahatle uzaya gittiğini söyleyen Güney, "Ay'da su olduğunu NASA'dan önce ben söyledim." dedi.

İşte Güney'in açıklamalarından ara başlıklar...

"DÜŞÜNCE GÜCÜYLE GİTTİM"

"Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Astral seyahat bilimsel olarak da var. Yani düşünce gücüyle bedenden ruhu ayırıp zaman kısıtlaması yaşamadan her yere gidebiliyorsunuz. Gezegenler arası da ulaşım sağlayabiliyorsun. Bir süre Astral Seyahat deneyimi yaşadım ve uzaya gitmeyi başardım...

"İKİ SENE ÖNCE SÖYLEDİM"

İki sene önce Ay’da su olduğunu söyledim mesela NASA daha yeni açıkladı. Mars’ta bildiğiniz yemyeşil bir göl var ve NASA bunu da yeni açıkladı...

Ay’ın karanlık tarafında bir askeri üs var. Bunu uzaydaki varlıkların yaptığını söyledim. Onu da yeni açıkladılar. NASA birçok bilgiyi benden sonra açıklıyor."

(Ensonhaber)

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