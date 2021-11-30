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Youtube'da Yayınlanan Squid Game Yarışması Dört Günde 100 milyon İzlendi!

YouTuber MrBeast'in geçtiğimiz günlerde paylaştığı gerçek Squid Game yarışmasının videosu, 4 gün içinde 100 milyon izlenmeyi aşmayı başardı. Projenin toplam maliyeti ise 3,5 milyon dolardı.

Magazin 30.11.2021, 11:10
Youtube'da Yayınlanan Squid Game Yarışması Dört Günde 100 milyon İzlendi!

YouTuber MrBeast'in geçtiğimiz günlerde paylaştığı gerçek Squid Game yarışmasının videosu, 4 gün içinde 100 milyon izlenmeyi aşmayı başardı. Projenin toplam maliyeti ise 3,5 milyon dolardı.

Netflix’in Güney Kore yapımı dizisi Squid Game, tüm dünyayı sallamayı ve Netflix’e rekor üstüne rekor kırdırtmayı başarmıştı. Platformun en kârlı yapımı olan dizi, haliyle internetin de yeni para kazanma ve içerik aracı oldu. Squid Game çakması bir oyun Steam’de çıkış yaparak on binlerce oyuncuya ulaştı, YouTube’sa Squid Game’den geçilmez oldu.

Tam da içerik üreticilerinin Squid Game akımı yavaş yavaş sönmeye başlamışken bu akımı canlandıran bir isim çıkageldi: YouTube’un cengaverlerinden MrBeast. Daha önce devasa video projeleri ve yarışmalarıyla YouTube’da kendisini kanıtlayan MrBeast, bu kez 456 kişinin katıldığı ve oyunların ve sahaların neredeyse birebir tasarlandığı bir Squid Game yarışması düzenlemişti.

Video, 100 milyon izlenmeyi aştı:

squid game mrbeast

Kişi başına 1000 dolar konan, yani toplam 456 bin dolar ödülün ipin ucunda olduğu bu yarışma, 25 dakikalık bir videoyla paylaşılmıştı. Şu anda 80 milyon aboneye sahip MrBeast’in Squid Game videosu, yayınlanmasının üstünden dört gün geçmemişken 100 milyon izlenmeyi aşmayı başardı. Bu yazıyı yazdığımız an itibarıyla video, 110 milyondan daha fazla izlenmiş durumda.

MrBeast’in paylaşımlarından yola çıkacak olursak Squid Game oyunun hazırlanma süreci, ekim ayının ortalarında başlamış. Ayrıca YouTuber, sosyal medyada paylaştığı farklı bir videoda tüm projenin yaklaşık 3,5 milyon dolara patladığını açıklamıştı. Halihazırda pahalıya patlayan videolarıyla bilinen MrBeast’in en pahalı projesi de böylelikle güncellendi.

MrBeast’in Squid Game videosunu izlemek istiyorsanız:

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