Yoğun bakımdan çıkarılan Burak Sergen, video yöntemiyle Sadakatsiz'e geri dönecek

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncularından Burak Sergen, 1 ay önce evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde koronavirüse yakalandığı tespit edilen oyuncu, yoğun bakıma alındıktan sonra entübe edildi.Tedavisi bir aydır yoğun bakımda devam eden oyuncu, normal odaya alındı.

"DURUMU İYİ AMA KOVID'İN BIRAKTIĞI SIKINTILAR VAR"

Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, ünlü oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi vererek "Artık Kovid bölümü olmayan normal odadayız. Durumu iyi ama vücudunda Kovid'in bıraktığı sıkıntılar var. Ara sıra solunum sıkıntısı çekiyor ama durumu iyi" dedi.

VİDEOYLA SADAKATSİZ'E KATILACAK

Sağlığı günden güne iyiye giden Burak Sergen'in rol aldığı "Sadakatsiz" dizisinin yarın yayınlanacak yeni bölümüne videoyla katılacağı, ailesiyle rol gereği görüntülü sohbet edeceği öğrenildi.