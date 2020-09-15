Son Dakika
Yetişkin film yıldızı Zoe Parker evinde ölü bulundu
Yetişkin film oyunculuğu kariyerini kısa süre önce noktalayan Zoe Parker, ABD'nin Teksas'taki eyaletindeki evinde ölü bulundu. Teksas polisi, 24 yaşındaki oyuncunun ölümünün şüpheli olduğunu ve her ihtimalin araştırılacağını söyledi.
Magazin 15.09.2020, 14:05
4
Eski yetişkin film yıldızı Zoe Parker, evinde ölü bulundu. Parker'ın ölümünden şüphelenen Teksas polisi, olayın araştırılacağını söyledi.
Nişanlısı Jay Campbell,cenaze masraflarını karşılamak için kurduğu yardım sitesinde Zoe Parker'ın uykusunda öldüğünü açıklarken "Zoe Parker'ın 12 Eylül'de saat 2 civarında uykusunda öldüğünü bildirmekten üzüntü duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
"İLK KEZ GERÇEKTEN MUTLU GÖRÜNÜYORDU"
Ayrıca Campbell şunları yazdı: "Yetişkin film sektöründen ayrıldıktan sonra, Zoe Parker yeni bir hayata başlamak için ailesinin yanında olmak için evine Teksas'a taşındı. Harika olmaya başlamıştı ve hayatında ilk kez gerçekten mutlu görünüyordu."
Parker'ın ölüm nedenine dair henüz bir açıklama yapılmadı.
28°
açık
Namaz Vakti 15 Eylül 2020
|İmsak
|05:11
|Güneş
|06:38
|Öğle
|13:04
|İkindi
|16:35
|Akşam
|19:21
|Yatsı
|20:42
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Göztepe
|1
|3
|2. Karagümrük
|1
|3
|3. Beşiktaş
|1
|3
|4. Galatasaray
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. Erzurumspor
|1
|3
|9. Fenerbahçe
|1
|3
|10. Kayserispor
|1
|3
|11. Konyaspor
|0
|0
|12. Ankaragücü
|1
|0
|13. Çaykur Rizespor
|1
|0
|14. Kasımpaşa
|1
|0
|15. Gaziantep FK
|1
|0
|16. Trabzonspor
|1
|0
|17. Gençlerbirliği
|1
|0
|18. Başakşehir
|1
|0
|19. Sivasspor
|1
|0
|20. Malatyaspor
|1
|0
|21. Denizlispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|1
|3
|2. Balıkesirspor
|1
|3
|3. Altınordu
|1
|3
|4. Ümraniye
|1
|3
|5. Adanaspor
|1
|3
|6. Ankara Keçiörengücü
|1
|3
|7. Ankaraspor
|1
|3
|8. Akhisar Bld.Spor
|1
|1
|9. Altay
|1
|1
|10. Samsunspor
|1
|1
|11. Tuzlaspor
|1
|1
|12. Bandırmaspor
|1
|0
|13. Boluspor
|1
|0
|14. Eskişehirspor
|1
|0
|15. İstanbulspor
|1
|0
|16. Bursaspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|1
|3
|2. Leicester City
|1
|3
|3. Newcastle
|1
|3
|4. Wolverhampton
|1
|3
|5. Liverpool
|1
|3
|6. Crystal Palace
|1
|3
|7. Everton
|1
|3
|8. Aston Villa
|0
|0
|9. Brighton
|0
|0
|10. Burnley
|0
|0
|11. Chelsea
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Leeds United
|1
|0
|15. Southampton
|1
|0
|16. Tottenham
|1
|0
|17. Sheffield United
|1
|0
|18. West Ham
|1
|0
|19. Fulham
|1
|0
|20. West Bromwich
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Valencia
|1
|3
|2. Granada
|1
|3
|3. Osasuna
|1
|3
|4. Real Betis
|1
|3
|5. Huesca
|1
|1
|6. Real Sociedad
|1
|1
|7. Real Valladolid
|1
|1
|8. Villarreal
|1
|1
|9. Celta de Vigo
|1
|1
|10. Eibar
|1
|1
|11. Atletico Madrid
|0
|0
|12. Barcelona
|0
|0
|13. Elche
|0
|0
|14. Getafe
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Sevilla
|0
|0
|17. Deportivo Alaves
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Cádiz
|1
|0