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Yasak Elma 77. Bölüm fragmanı yayınlandı
Fox Tv ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisi 76. bölüm ile 14 Eylül akşamı ekrana geldi. Ender ve Şahika arasındaki gerilim giderek tırmandı. Yasak Elma 77. Bölüm fragmanı dizi bitiminden hemen sonra yayınlandı!
Magazin 15.09.2020, 09:38
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