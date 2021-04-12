Yasak Elma 106. bölüm fragmanı izle! FOX TV Yasak Elma yeni bölüm fragmanı izle! Yasak Elma 105. bölüm izle

Yasak Elma 106. son bölüm fragmanı izle.

Yasak Elma dizisi FOXTV ekranlarında 105. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 105. bölümün ardından şimdi de Yasak Elma 106. bölüm için araştırmalarına başladılar. Yasak Elma 106. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Yasak Elma 106. bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma 106. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

YASAK ELMA 106. BÖLÜM ÖZETİ

Hasan Ali ve Ender yakınlaşması sonrasında, Ender, Şahika'yı son anda yarı yolda bırakır. Bu da Şahika'nın yeni bir plan yapmasına neden olur. Şahika'nın Ender'den alacağı intikam, eski defterleri açmaktan geçecektir.

Yıldız ise annesinin yaptığı büyük bir hatayı kayınvalidesine belli etmeden çözmenin yollarını arar ama kendini daha büyük bir kaosun içinde bulur.

YASAK ELMA 105. BÖLÜMDE NE OLDU?

Şahika, Hasan Ali'nin ona oynadığı oyun karşısında ilk kez yenilmiş olmanın hırçınlığını yaşarken, Ender, Hasan Ali'yle yakınlaşmanın yollarını arar. Şahika ise Hasan Ali'ye kendini affettirmek yerine farklı bir yol çizerek onun dikkatini çekmeye çalışır. Ne var ki Hasan Ali'nin karnı Şahika'nın oyunlarına toktur.

YASAK ELMA 106. BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE

YASAK ELMA 106. BÖLÜM 2.FRAGMANI İZLE