Yargı dizisinin Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu kimdir? Kaan Urgancıoğlu kaç yaşında ve aslen nereli, hangi dizilerde oynadı? Ilgaz kimdir?

Son olarak Aşk 101 adlı dizideki rolüyle gündeme gelen Kaan Urgancıoğlu, bu akşam Kanal D'de yayın hayatına başlayan Yargı dizisinde başrolde yer alıyor. Genç bir avukatın hikayesini işleyen dizi konusu ve oyuncularıyla gündeme gelirken, Yargı dizisinin Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu kimdir sorusu da yanıt arayanlar arasında yer alıyor. Kaan Urgancıoğlu kaç yaşında ve aslen nereli, hangi dizilerde oynadı? Ilgaz karakteri hakkında merak edilenlerin yanıtı haberimizde.

YARGI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dizinin yayınlanan fragmanında 19 Eylül tarihi işaret edilmişti. Merakla beklenen yapım her hafta Pazar günü Kanal D ekranlarında yer alacak.

YARGI ILGAZ KİMDİR?

Ilgaz, dürüstlüğüyle nam salmış, kurallara sonuna kadar bağlı, mesleğinin en iyilerinden başarılı bir savcıdır. Babası Metin'in kendisine öğrettiği değerleri tüm benliğiyle özümsemiş, doğrudan şaşmayan bir yapısı vardır. İşinde soğukkanlı, mesafeli, prensip sahibidir ama ailesine karşı tutumu sevgi dolu, koruyucu kollayıcıdır. Çınar'la bütün çabasına rağmen kuramadığı kardeşlik bağını kız kardeşi Defne'yle en saf ve duygulu haliyle yaşar. Kendi kuralcılığının aksine doğanın kuralsızlığına hayrandır, gerçek bir doğa tutkunudur.

KAAN URGANCIOĞLU KİMDİR?

Kaan Urgancıoğlu, 8 Mayıs 1981'de Aydın'da doğdu. Baba tarafı İzmir, Tireli, anne tarafı Arap ve Arnavut kökenlidir. Ortaokulu İzmir Özel Türk Koleji'nde, liseyi ise Özel İzmir Amerikan Koleji'nde bitirdi. Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa Bölümü'nden mezun olmuş; Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü'nde yüksek lisans yapmış ve New York'taki Stella Adler Studio of Acting'de oyunculuk eğitimi almıştır. Çetin Sarıkartal'la tanıştıktan sonra oyunculukla ilgili temeli oluşmaya başlamıştır. Karaoğlan ve Kampüsistan dizilerinde başrol oynayarak kariyerine başlamıştır.

KAAN URGANCIOĞLU FİLMLERİ

2005 Ispanaktan Nağmeler

2006 İlk Aşk

2007 Son Ders: Aşk ve Üniversite

2009 Büşra

2010 Peşpeşe

2014 Panzehir

2015 Uzaklarda Arama

KAAN URGANCIOĞLU DİZİLERİ

2002 Karaoğlan

2003 Kampüsistan

2004 Avrupa Yakası

2005 Yeniden Çalıkuşu

Sessiz Gece

Seni Çok Özledim

2006 Ah Polis Olsam

2006 Azap Yolu

2007 Tutsak

2008 Limon Ağacı

2009 Ayrılık

2010 Canım Ailem

2010 Dürüye'nin Güğümleri

2011 Bir Ömür Yetmez

Leyla ile Mecnun

2012 Düşman Kardeşler

Son

Acayip Hikayeler

2013 A.Ş.K.

2014-2015 Filinta

2015-2017 Kara Sevda

2020-2021 Aşk 101

2021- Yargı