Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz kimdir?

Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin’in oturduğu, senaryosunu Sema Ergenekon’un kaleme aldığı Kanal D'nin yeni dizisi Yargı, bu akşam ekran macerasına başlıyor.

Bir cinayet vakası nedeniyle yolları kesişen bir avukat ile bir savcının hikayesini anlatan dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alıyor.

Son olarak ''Aşk 101'' dizisinde boy gösteren ve performansı ile hafızalara kazınan Pınar Deniz, Yargı dizisinde vukat Ceylin Erguvan karakterine hayat veriyor.

Diziyi dört gözle bekleyenler, ''Pınar Deniz kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, hangi yapımlarda rol aldı?'' sorularına yanıt arıyor. Peki Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz kimdir? İşte Pınar Deniz'in biyografisi...

YARGI CEYLİN ERGUVAN KARAKTERİ HAKKINDA

Ceylin, hukuk okurken babasının uğradığı haksızlık sonucu hapse girmesine isyan etmiş, kural tanımaz ve inandığı değer ve doğrular uğruna sınırları zorlayan, ''ipten adam alır'' denilen cevval bir avukat. Onun için gerçek adalete erişebilmek uğruna gidilen her yol mubahtır. Bunun için yapamayacağı bir şey yoktur. Babasının yokluğunda bütün ailesini ayakta tutmaya çabalamıştır, bir nevi hala ailenin direği gibidir. Babası Zafer’e çok düşkündür. Kız kardeşi İnci ise onun en değerlisidir, adeta gözünden sakınır.

PINAR DENİZ KİMDİR?

4 Kasım 1993 tarihinde Mardinli ve Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak Adana'da dünyaya gelen Pınar Deniz, iki yaşından itibaren İstanbul, Tarabya'da büyümüştür.

İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olan Deniz, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yayınlanan ''Sil Baştan'' adlı dizide Evrim karakteriyla yaşamıştır.

Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın ''Yani'' adlı şarkısının klibinde oynamış ve 2016-2018 yılları arasında yaynmlanan ''Vatanım Sensin'' adlı dizide Yıldız karakterini canlandırmıştır.

2018 yılında yayınlanan, başrolünü Berk Cankat'la paylaştığı "Bir Deli Rüzgar" dizisinde Gökçe karakterini canlandıran Deniz Netflix'te yayınlanan ''Aşk 101'' dizisinde Burcu karakterini canlandırmıştır.