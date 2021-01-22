Yan komşum annem olunca yemek yapmak zorunda kalmıyorum

Her Perşembe Trendyol Instagram hesabı üzerinden ünlü isimlerin konuk olduğu “Mert Vidinli’yle Sıkıştıran Sorular” canlı yayın programının bu haftaki konuğu Derya Şensoy oldu. Karantina günlerinde ev düzenlemeye vakit ayırdığını söyleyen Şensoy, kitaplarını ve diğer eşyalarını renklerine göre dizdiğini belirtti. Mutfak ile hiç alakasının olmadığını, yemek yapmaktan keyif almadığını da sözlerine ekleyen Şensoy, yan dairede oturan annesi oyuncu Derya Baykal sayesinde yemek yapmak zorunda olmadığını söyledi.

9 yaşında tiyatro sahnesinde olmaktan gurur duyuyorum

Vidinli’nin çocukken en cesur hareketin neydi sorusuna 9 yaşındayken babam ile tiyatro sahnesine çıkmak olduğu yanıtını veren Derya Şensoy, hayatında en heyecanlandığı anın Pera’daki Hayalet oyununun ilk gösterimine çıkmak olduğunu belirtti. En gurur duyduğu anın da Pera’daki Hayalet oyununun ilk gösteriminin bitiş anı olduğunu söyledi.

Oyunculukta başına gelen komik olaylardan da bahseden Derya Şensoy: “Çakallarla Dans 3 filminin ilk sahnesinde Murat Akkkoyunlu ile kayalıklarda oturuyorduk. Motor denildiği zaman ayağımı kayalıklara soktum ve neredeyse denize düşüyordum. Murat Akkoyunlu beni kurtardı” dedi.

Bakım sırlarından da bahseden Şensoy, ödem ile mücadelede en etkili yöntemin soda, gülsuyu ve buz dolu bir kaba batırdığı havluyu yüzüne tutmak olduğunu söyledi.