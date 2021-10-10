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Yallah Şeyma Yallah!...

Attığı her adımla olay olmayı başaran Şeyma Subaşı, Dubai tatilinden yeni biz poz paylaştı.

Magazin 10.10.2021, 09:53
Yallah Şeyma Yallah!...

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz aylarda Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi’nin yanına Miami’ye taşınmıştı. Miami’yi çok sevdiğini her defasında dile getiren güzel fenomen, kızı Melisa’yı görmek için bir haftalığına İstanbul’a geldi. Türkiye’de ablası, ailesi ve arkadaşlarıyla vakit geçiren Subaşı, şimdi de soluğu Dubai’de aldı.

BAŞÖRTÜLÜ PAYLAŞIM
Dubai turundan bol bol paylaşım yapan Şeyma Subaşı, leopar desenli bir şalla başını örttüğü fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Subaşı fotoğrafını, “Yallah Şeyma” notuyla paylaştı.

 Acun Ilıcalı’yla boşandıktan sonra ünlü İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, bir yıllık birlikteliğin ardından Gudio Senia ile yollarını ayırdı. Ayrılıktan bir süre sonra Meedo diye seslendiği Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başladı.

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