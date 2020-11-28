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Veyis Ateş'ten canlı yayında yanlış twit kazası

Haber Türk ekranlarında Veyis Ateş canlı yayında Aziz Sancar'a ait olduğunu düşündüğü Twitter hesabından bir tweet okudu. Ateş, Virüsü bulaştıran Çin. Aşısız virüsü yenen Çin. Aşıyı bulup dünyaya satan yine Çin. ilginç bir tweetti bunu da paylaşmak istedim" dedi.

Magazin 28.11.2020, 09:53 28.11.2020, 10:00
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Haber Türk ekranlarında Veyis Ateş canlı yayında Aziz Sancar'a ait olduğunu düşündüğü Twitter hesabından bir tweet okudu. Ateş," Az önce dikkattimi çekti. Prof. Dr. Aziz Sancar şöyle bir tweet paylaşmış:  Virüsü bulaştıran Çin. Aşısız virüsü yenen Çin. Aşıyı bulup dünyaya satan yine Çin. ilginç bir tweetti bunu da paylaşmak istedim" ifadelerini kullandı.

Haber Türk ekranlarında Veyis Ateş canlı yayında Aziz Sancar'a ait olduğunu düşündüğü Twitter hesabından bir tweet okudu. Ancak hesabın Aziz Sancar'a ait bir hesap olmadığı, sahte bir Twitter hesabının paylaşımını Aziz Sancar'ın gerçek hesabıymış gibi sanması sosyal medyada gündem oldu.

VEYİS ATEŞ'İN CANLI YAYINDAKİ KONUŞMASI ŞÖYLE:

SAHTE HESAPTAN PAYLAŞILAN TWEET:

"Virüsü bulaştıran Çin
Aşısız virüsü yenen Çin
Aşıyı bulup dünyaya satan yine Çin!"

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#aziz sancar #Twitter #veyis ateş
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