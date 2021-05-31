Uyanış Büyük Selçuklu'dan sezon finali: Kuvel Kalesi fethedilecek

nadolu'nun kapılarını Türklere açan Selçuklu hükümdarı Sultan Alparslan'ın vefatının ardından tahta geçen Melikşah ve oğlu Sencer'in hikayesini anlatan dizi, sezon finalinde Kuvel Kalesi'ni fethedecek. Dizide, Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Kaan Taşener, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Leyla Feray, İlker Kızmaz, İsmail Ege Şaşmaz, Sezin Akbaşoğulları, Kaan Taşener, Ali Gözüşirin ve Erdem Akakçe gibi birbirinden değerli isimler rol alıyor.

Her hafta ilgiyle izlenen dizinin 34. bölümünün konusu şöyle:

"Sabbah ve Mitras, Baturalp ve Başulu ile birlikte Sencer ve Tapar'ı da tuzağa düşürmüştür. Selçuklulara altın darbeyi sonunda vurabileceklerini düşünen Sabbah ve Mitras, karşılarında birden Melikşah'ı bulmuştur. İki taraf arasında yaşanacak mücadele sonucunda taraflar önemli bir yara alacaktır. Melikşah, sonunda Sabbah ve Mitras'ı ortadan kaldırmayı başarabilecek midir? Başulu'yu Kıpçak Diyarı'na götürmeye kararlı olan Baturalp, yaşadığı bu tuzak sonucunda kardeşiyle birlikte gitmekte hala ısrarcı olacak mıdır? Melikşah ile Baturalp arasındaki yüzleşmede neler yaşanacaktır? Melikşah'ın Başulu'ya karşı olan duyguları, saraydaki düzeni nasıl etkileyecektir?

Batıniler'e karşı büyük bir savaş açan Selçuklular'ın hamleleri, Sabbah'ı nasıl etkileyecektir? Kuvel Kalesi fethini durdurmak için elinden geleni yapan Sabbah ile Mitras'ın Melikşah'a karşı olan mücadelelerinde hangi taraf galip gelecektir? Takipleri sonucunda Terken'in Karahanlı askerlerini çağırttığını öğrenen ve Terken ile Tacülmülk'ü hiç beklemedikleri anda yakalayan Zübeyde Hatun, bu durumu Melikşah'a iletecektir. Kuvel Kalesi fethinin ardından son bir görev için Nizamülmülk'le yola koyulmayı planlayan Melikşah'ın geçmişe, atalarına dair duyacakları yepyeni bir sayfa açacaktır."

Prodüksiyon kalitesiyle öne çıkan "Uyanış: Büyük Selçuklu" izleyiciyi 'araştırmaya' davet ediyor

Selçuklu dönemini ekranlara taşıyan TRT 1'in yeni dizisi "Uyanış: Büyük Selçuklu", Türk televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesi ve prodüksiyon detaylarıyla öne çıktı.

TRT’nin yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu’nun yayın tarihi ve günü belli oldu

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi izleyici ile buluşuyor. TRT 1'in merakla beklenen yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu 28 Eylül Pazartesi günü TRT 1'de izleyiciyle buluşacak. TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda filmin fragmanına yer verirken, 'Başlıyoruz! “Uyanış: Büyük Selçuklu' 28 Eylül'de TRT1'de' mesajını iletti.