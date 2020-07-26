Ünlülerin yeni adresi Kuzey Ege’nin parlayan yıldızı Geyikli
AİLESİ İLE BİRLİKTE GEYİKLİ’YE TAŞINMA KARARI ALDIĞINI AÇIKLAYAN YILMAZ MORGÜL YENİ SLOGANINI DA BELİRLEDİ: GEYİKLİ’NİN MORGÜL’Ü TÜRKİYE’NİN FORMÜLÜ
Ünlü komedyen Ata Demirer’in ’Eyvah Eyvah’ filmleri ile ünlenen Çanakkale’nin Geyikli beldesi, bu yaz ünlü isimleri ağırlıyor. Salgın yasaklarının hafifletilmesinin ardından magazin dünyası hareketlenirken, Kuzey Ege’ye ünlü sanatçıların ilgisi de her geçen gün artıyor.
Çanakkale’nin Geyikli beldesi, Ozan Doğulu ve Bora Gencer’in ardından bu kez Türk sanat Müziği’nin güçlü seslerinden Yılmaz Morgül’ü ağırladı. Hiçbir ücret almadan down sendromlu çocuklar için sahneye çıkan Morgül, “Bu yardım için verdiğim 3 bin 244’ncü konser, bu bir rekordur. Dünyada bir örneği yok. Aydan Gömügen Tuncay, sadece kendi çocuğunun annesi değil, binlerce down, serebral palsi, otizmli ve 0-6 yaş grubu kimsesiz çocuklara da annelik yapan gerçek bir Türk kadınıdır. Geyikli’ye ilk kez geldim. Denizini çok sevdim. Panoramik manzarasını çok sevdim. Buradan ev bakıyorum. Geyiklili Morgül olabilirim. Burada da öyle 4 odalı, 5 odalı bulamazsak bir arsa üstüne prefabrik ev kurdurmak istiyoruz. Annemi rahat ettirmek istiyorum yaşadığı sürece” diye konuştu.
Yılmaz Morgül ile çok eskiye dayanan dostlukları olduğunu dile getiren Aydan Gömügen Tuncay ise, “Benim okullarımın ve güzellik merkezimin açılışına da gelmişti. Şimdi de burada buluştuk. Buranın halkı Yılmaz Morgül’ü çok seviyor. Ben çok mutluyum böyle müstesna bir sanatçıyı burada ağırlamaktan. Burada ileriye dönük de birlikte çok güzel şeyler yapacağız” dedi.
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