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Ünlü sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş korona virüsten hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 20 gündür korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Magazin 21.07.2021, 10:14 21.07.2021, 10:15
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Ünlü sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 20 gün önce tespit edilen korona virüs teşhisi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Sarıyer Maslak'ta bulunan özel bir hastanede tedavi alınan Tektaş'ın durumu gece saatlerinde ağırlaştı. Hastanede kendisine yapılan bütün müdahalelere rağmen Tektaş hayatını kaybetti. Acılı ailesi ve sevenleri hastane önüne gelerek göz yaşlarına boğuldu. Mahsun Kırmızıgül, Şarkıcı Berkay ve Ceylan acılı sanatçıyı teselli etmek için hastaneye geldi.

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